Uno dei notebook più interessanti tra quelli in promozione su Amazon è sicuramente il modello di casa Acer, stiamo parlando di un Acer Predator Helios Neo 16, un dispositivo con processore Intel Core i9 di 14esima generazione, ma soprattutto con una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070 e 8GB di GDDR6 dedicati.

Per i più esperti ed attenti, stiamo paerlando del prodotto PHN16-72-99FK, un notebook da gaming che si contraddistingue dalla massa con display da 16 pollici di diagonale, un IPS LCD con risoluzione WQXGA, che raggiunge una risoluzione di 240Hz, permettendo di godere di una massima fluidità generale, oltre ad un tempo di risposta estremamente ridotto.

Notebook Acer: la promozione disponibile su Amazon

Il prezzo di questo dispositivo è nel complesso più che conveniente, siamo consapevoli essere spesso più alto di quanto molti di noi vorrebbero spendere, ma allo stesso tempo include al proprio interno alcune delle migliori specifiche tecniche in circolazione. Per questo motivo arriverete a spendere solamente 1699 euro per il suo acquisto definitivo, collegatevi qui per l’acquisto.

Il sistema operativo di riferimento è al solito Windows 11, con pochissima personalizzazione software, praticamente inesistente. La configurazione che l’azienda ha pensato per questo device è chiaramente legata a prestazioni di livello superiore, con 16GB di RAM e 1024GB di SSD ad alta velocità. Molto buona è anche la connettività che si appoggia a tutto ciò che il mercato è oggi in grado di offrire: 2 porte USB 3.2 Gen2, una porta USB 3.2 Gen1, 2 Thunderbolt 4, ma anche lettore MicroSD e HDMI 2.1.

Il sistema di raffreddamento dedicato per questo dispositivo sfrutta la tecnologia di quinta generazione Aeroblade 3D, così facendo si riesce ad isolare perfettamente l’ambiente interno, raffreddandolo in pochi minuti, senza arrecare particolare fastidio con una rumorosità eccessiva.