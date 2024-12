Iliad batte tutti a Natale e arriva fino a 250 GB in 5G con tre offerte

Le grandi offerte proposte da un colosso come Iliad non potevano che distinguersi nel panorama delle promo telefoniche mobili. L’azienda infatti sta dimostrando di poter offrire tanta convenienza ma soprattutto tanta qualità, includendo il 5G nelle sue soluzioni.

Come si può vedere in basso ci sono ben tre offerte davvero eccezionali che Iliad vuole riproporre, tra le quali una che durerà fino a fine anno.

Flash 210: tanti Giga in 5G per un periodo limitato

Tra le proposte più interessanti c’è la Flash 210, una promozione speciale disponibile fino al 31 dicembre. Questa offerta include:

210 GB di traffico dati in 5G ;

; Minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali.

Il costo mensile è di 9,99€, e l’importo resterà invariato per sempre. L’offerta può essere scelta sia dai nuovi clienti che dai già utenti Iliad. Tuttavia, questi ultimi devono avere un piano attivo con un costo inferiore a 9,99€ per poter passare a questa tariffa.

Giga 120 e Giga 250: soluzioni per ogni esigenza

Per chi cerca alternative altrettanto valide, Iliad propone:

Giga 120 , con 120 GB in 4G e minuti/SMS illimitati a 7,99€ al mese ;

, con e minuti/SMS illimitati a ; Giga 250, che offre ben 250 GB in 5G e minuti/SMS illimitati a 11,99€ al mese.

Anche queste offerte hanno il costo bloccato per sempre, senza sorprese o aumenti.

Non bisogna poi dimenticare che chi sceglie le offerte di Iliad che partono da almeno 9,99 € al mese può avere anche la fibra ottica in sconto. Il prezzo di solito è di 24,99 € ma scegliendo una delle offerte migliori del colosso lato mobile, si può avere uno sconto fino a portare la fibra ottica a costare solo 19,99 € al mese.

Iliad continua a mantenere fede alla propria filosofia: piani chiari, senza costi nascosti e con la garanzia di un prezzo bloccato per sempre. Tra la varietà di offerte disponibili, la Flash 210 spicca per chi ha bisogno di una quantità di Giga davvero generosa in 5G, mentre le altre proposte assicurano opzioni valide a prezzi competitivi.