Google ha lanciato l’ultima versione di Android Automotive. Il sistema operativo dedicato alle automobili, basata su Android15. Questo aggiornamento introduce funzionalità innovative e davvero interessanti. Come il supporto multiutente simultaneo, miglioramenti nell’interfaccia e nuove opzioni di connessione. Anche se tale piattaforma è meno diffusa di Android Auto, Google continua a investire nella sua evoluzione. Rilascia infatti aggiornamenti regolari.

Google Android Auto: funzionalità che semplificano la guida

Il supporto multiutente, chiamato Concurrent Multi-User, consente a due utenti di accedere contemporaneamente al sistema. Ognuno con un’interfaccia dedicata. Tale funzione è particolarmente utile per le auto con display posteriori. Le quali ora possono offrire un’esperienza indipendente ai passeggeri. Non è però abilitata di default. In quanto i produttori devono attivarla tramite un apposito flag, in più è ancora in fase sperimentale.

Un’altra novità riguarda il restyling dell’app Media. Essa ora offre un’interfaccia migliorata sia in modalità verticale che orizzontale. Anche se Google non ha fornito ancora immagini dettagliate, l’aggiornamento mira a rendere l’uso del software più intuitivo per tutti i conducenti.

Tra le innovazioni più pratiche vi è la possibilità di associare nuovi dispositivi Bluetooth premendo il pulsante push-to-talk dell’auto. Eliminando così la necessità di cercare manualmente le opzioni nelle impostazioni. Questa funzione semplifica l’uso della tecnologia in movimento, rendendo il sistema molto più accessibile.

Infine, le auto con connessioni cellulari o Wi-Fi ora possono aggiornare automaticamente il fuso orario grazie ai servizi di Google Play. Ovvero una funzione particolarmente utile per chi attraversa più fusi orari. Anche le impostazioni relative alla privacy sono state migliorate. Sono previsti aggiornamenti alle opzioni per l’assistenza alla guida, i sistemi ADAS e il microfono.

Insomma, l’aggiornamento Android Automotive 24Q4 rappresenta un ulteriore passo avanti per rendere la guida più connessa, personalizzata e moderna. La continua evoluzione del sistema dimostra come il settore automobilistico e quello tecnologico possano unirsi, offrendo soluzioni sempre più avanzate.