Se siete in cerca di una nuova promozione ad attivare sul vostro numero di cellulare, quella di cui vi parliamo oggi e senza alcun dubbio, un’alternativa davvero valida che Iliad ha deciso di lanciare sulla propria pagina web per dare un colpo al mercato in vista dell’arrivo delle festività natalizie, il provider in questione da sempre infatti vanta un mercato decisamente importante caratterizzato da promozioni decisamente convenienti e da un servizio davvero affidabile ed efficiente.

La promozione di cui vi parliamo oggi garantisce chi decide di sottoscriverla un quantitativo di dati davvero importante che consente di navigare senza nessun tipo di preoccupazione al massimo della velocità, vediamola insieme insieme a tutte le sue caratteristiche.

Tanti giga con il 5G

La promo lanciata da Iliad offrirà a chi decide di sottoscriverla la bellezza di 210 giga di traffico dati connettività 5G accostati a minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, a rendere questa promozione davvero conveniente e il prezzo mensile che ammonta a 9,99 € e sarà bloccato per sempre, dunque non soffrirà di aumenti unilaterali da parte del provider che si impegna a mantenere il prezzo fissato nel tempo.

Se siete interessati dunque non perdete tempo ed effettuate subito l’attivazione, la promozione in questione scadrà alla fine dell’anno, esattamente tra 12 giorni e probabilmente passerà poi molto tempo prima di vedere una promo altrettanto conveniente dal momento che è raro vedere tantissimi giga a meno di 10 € al mese.

In ultimo dobbiamo segnalarvi che il costo di attivazione della seguente promozione ammonta a 9,99 € il quale include al proprio interno anche il costo della Sim che verrà spedita direttamente a casa, per effettuare l’attivazione potete anche effettuare l’accesso autenticato rapidamente tramite le vostre credenziali SPID, nulla di più semplice e immediato per poter godere di una promozione decisamente competitiva arrivata come un fulmine a ciel sereno sul mercato.