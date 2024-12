Durante le festività a molti utenti potrebbe capitare il desiderio di voler aggiornare la propria promozione presente sul proprio numero di cellulare in favore di una migliore o comunque con caratteristiche diverse rispetto a quelle già presenti, di conseguenza può rendersi necessario dover scegliere una nuova promozione con un nuovo operatore, al quale effettuare il passaggio.

Ovviamente si tratta di una scelta dedicata dal momento che all’interno del mercato della telefonia italiana sono presenti tantissime operatori di vario genere con caratteristiche tutte diverse tra loro e con un catalogo di offerte fatto di promozioni decisamente competitive, uno di questi operatori è senza dubbio ho mobile, infatti, quest’ultimo offre da tantissimi anni un catalogo di offerte davvero ricco di possibilità decisamente competitive, non a caso l’operatore per mantenere il proprio mercato sempre attivo e dinamico, anche deciso di attivare la connettività 5G in modo da offrire ai propri clienti un’esperienza d’uso totale e completa.

Nuove promozioni sul sito ufficiale

Sul sito ufficiale dell’operatore viola sono presenti tre promozioni diverse tra loro, ma in grado di soddisfare un’ampia fascia di utenza, nello specifico la prima promozione offre a 6,99 € al mese ben 150 GB di traffico dati in 4G con minuti ed SMS limitati, la seconda promozione invece ha 8,99 € al mese vi garantirà 200 GB di connettività dati in 4G con minuti ed SMS illimitati l’ultima promozione vi garantirà sempre 200 GB di traffico dati però questa volta connettività 5G, ovviamente non mancano anche i minuti e gli SMS limitati verso tutti a 9,99 euro al mese.

Se siete interessati tutto ciò che dovete fare è recarvi sul sito ufficiale e cliccare sulla pagina della promozione che volete attivare per poi effettuare l’attivazione online, ricordate che le promozioni in questione hanno un costo di attivazione che ammonta 2,99 € ma solo per coloro che effettuano la portabilità da un provider virtuale specifico, altrimenti il costo salirà a 29,90 €.