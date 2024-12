Sconto imperdibile per tutti gli utenti su Amazon per l’acquisto di Google Pixel Watch 3, uno smartwatch che rientra perfettamente nella fascia alta del mercato, mettendo a disposizione un design sicuramente iconico ed unico nel suo genere, dotato ad esempio di una cassa circolare da 41 millietri, con display leggermente curvo sui bordi.

Il sistema di controllo si affida interamente al touchscreen, con l’accenno ad una piccola corona posta sul lato destro, che permette di spostarsi facilmente all’interno dei menù, regolando numerose impostazioni differenti. Al momento attuale sul mercato, o meglio su Amazon, si possono trovare quattro colorazioni differenti, che spaziano non solo nel colore, quanto anche nel materiale del cinturino (di silicone, di tessuto o simili).

Google Pixel Watch 3: un vero prezzo bassissimo su Amazon

Google Pixel Watch 3 è disponibile su Amazon ad un listino di base di 399 euro, cifra che per molti è quasi impossibile da raggiungere, considerando che stiamo parlando di uno smartwatch. Fortunatamente in nostro aiuto accorre amazon, con la promozione del 18% che abbassa la spesa di poco più di 70 euro, sino ad arrivare a soli 327 euro. Collegatevi qui per l’acquisto.

La batteria è sufficientemente grande e capiente per garantire un’ottima autonomia per l’utilizzatore, infatti riesce a garantire circa 24 ore di display sempre attivo, che si estendono fino a 36 con il risparmio energetico attivo. La ricarica è più rapida del 20%, rispetto al modello appena precedente. All’interno del device possiamo trovare il chip GPS, il che permette di tracciare su mappa direttamente tutti gli allenamenti e gli spostamenti. Non mancano all’appello le mappe offline, da poterle scaricare direttamente sul polso per evitare di perdervi, oppure il battito cardiaco, la percentuale di ossigeno nel sangue, passi, distanze, calorie bruciate e molto altro.