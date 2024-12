Un’offerta che promette semplicità, trasparenza e connettività senza pensieri: questa è la proposta che Very Mobile lancia ai suoi utenti con un piano a soli 5,99 euro al mese, per sempre. La promozione include fino a 150 Giga di traffico dati, minuti e SMS illimitati, con due mesi di servizio in omaggio e il 5G già incluso nel pacchetto senza costi aggiuntivi. Una proposta che vuole distinguersi non solo per il prezzo competitivo, ma anche per l’assenza di vincoli contrattuali, penali di uscita o costi nascosti. L’obiettivo è chiaro: offrire un servizio che metta al centro la soddisfazione del cliente.

La nuova offerta a 150 Giga in 5G di Very Mobile

La praticità è uno dei punti di forza dell’offerta. Il rinnovo avviene sempre lo stesso giorno di ogni mese, semplificando la gestione delle spese e riducendo al minimo le preoccupazioni legate alle scadenze. E se i Giga terminano prima del rinnovo mensile? Nessun problema: la navigazione viene bloccata automaticamente per evitare costi extra indesiderati, ma con un semplice tap sull’app Very, l’offerta può essere riattivata immediatamente.

La gestione del credito è altrettanto intuitiva: è possibile ricaricare manualmente prima di ogni rinnovo oppure attivare la ricarica automatica direttamente dall’app. Inoltre, l’offerta include servizi aggiuntivi senza costi extra, come l’hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi, e garantisce l’utilizzo dei Giga anche nei paesi dell’Unione Europea con un limite di 7,6 Giga.

Very Mobile si distingue anche per la sicurezza, bloccando automaticamente i servizi a pagamento indesiderati, come abbonamenti non richiesti e numeri premium. I clienti possono comunque attivare chiamate internazionali e servizi specifici tramite l’app.

La rete Very vanta una copertura fino al 99,7% in 4G e al 97% in 5G, assicurando una navigazione fluida e senza interruzioni. Video in alta definizione, gaming senza latenza e lavoro da remoto diventano così esperienze quotidiane senza intoppi.

Infine, il processo di attivazione della SIM è rapido e accessibile sia online che nei negozi fisici, garantendo un’esperienza utente impeccabile. Very Mobile non è solo un’offerta, ma una promessa di affidabilità e semplicità per chi cerca connettività senza compromessi.