Risparmiare il 44% sull’acquisto di una smart TV di ultima generazione su Amazon non è da tutti, infatti Amazon ha deciso di fare un grande regalo a tutti i consumatori, mettendo a disposizione uno degli sconti più interessanti degli ultimi anni, applicato appunto sulla smart TV Panasonic.

Il modello di cui vi parliamo presenta codice TB-32S40AEZ, appartiene difatti alla serie S40, è un televisore da 32 pollici di diagonale, lanciato nel corso del 2024, sfrutta tecnologia LED con possibilità di raggiungere una risoluzione massima in FullHD. Il prodotto è perfettamente compatibile con il controllo vocale di Google Assistant e Amazon Alexa, supporta la Game Mode e tanta tecnologia che ne innalza il livello qualitativo raggiungendo appunto livelli superiori.

Smart TV Panasonic: una promozione imperdibile su Amazon

Oggi potete acquistare una smart TV da 32 pollici su Amazon, di marca Panasonic, a soli 178 euro, questo è possibile con l’offerta del 44% che la stessa ha deciso di attivare per ogni utente, partendo comunque da un prezzo di vendita consigliato di 319 euro. Se la volete ordinare, premete qui.

Le sue dimensioni sono tutt’altro che impossibili, nello specifico raggiunge 72,8 x 47,5 x 18,5 centimetri, con un rapporto d’aspetto in 16:9, e la presenza di una grande base di appoggio centrale, la quale la innalza particolarmente dalla superficie, così da facilitare il posizionamento di ciò che vorrete direttamente nella parte inferiore. La connettività risulta essere più che sufficiente e versatile, non mancano all’appello HDMI e similari, con possibilità di collegarla direttamente alla rete internet tramite la porta LAN dedicata (oppure tramite WiFi). La consegna a domicilio viene gestita direttamente da amazon, con tempi, date le feste, non propriamente ridottissimi, si parla comunque di poter ricevere il tutto nei primi giorni del mese di Gennaio.