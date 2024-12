Samsung Galaxy S24 è destinato a far parlare di sé durante le lunghe giornate natalizie con il suo prezzo di vendita fortemente ridotto rispetto al listino che Amazon ha deciso di attivare in questo periodo, infatti è prevista una forte riduzione di quasi 200 euro, applicata in automatico per tutti i consumatori.

Lo smartphone si contraddistingue dalla massa a partire da dimensioni complessivamente più che buone, se considerate che comunque raggiungono 147 x 70,6 x 7,6 millimetri di spessore con un peso di 167 grammi, e la totale resistenza all’acqua, in modo che eventualmente possa venire immerso, senza pensieri o preoccupazioni. Il processore è il Samsung Exynos 2400, octa-core con frequenza di clock a 3,2GHz, che viene completato con 8GB di RAM e 512GB di memoria interna (non espandibile con l’ausilio di una microSD).

Correte ad iscrivervi al canale Telegram dedicato ad Amazon sul quale potete trovare le offerte ed i codici sconto Amazon gratis.

Samsung Galaxy S24: la promozione è da urlo su Amazon

Il Samsung Galaxy S24 sta costando sempre meno, su Amazon è previsto uno sconto di praticamente 200 euro sul suo listino originario, cosicché il consumatore possa davvero pensare di non dover più spendere i 989 euro previsti in origine, ma si avvicini ai 799 euro che sono attualmente disponibili su Amazon, grazie allo sconto del 19% applicato in automatico. Aprite subito questo link per l’acquisto.

Uno degli aspetti meno interessanti di questo ottimo smartphone è sicuramente la batteria, componente che supporta la ricarica rapida, ma che allo stesso tempo offre una capacità di soli 4000mAh, nettamente inferiore rispetto agli altri modelli che attualmente trovate in commercio. Nulla da dire, al contrario, per quanto riguarda il comparto fotografico, poiché nella parte posteriore possiamo trovare 3 sensori differenti: un principale da 50 megapixel, un ultragrandangolare da 12 megapixel, ed anche uno zoom ottico 3X da 10 megapixel, tutto a creare un set davvero molto interessante, quasi unico.