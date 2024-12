Un pericolo costante a cui ogni utente deve prestare attenzione ogni giorno e sicuramente legato ai numerosi tentativi di truffa che ogni giorno i truffatori attuano ai danni degli utenti connessi al mondo del web, da tantissimo tempo ormai infatti le truffe online sono un fenomeno che sta colpendo praticamente chiunque e che probabilmente ha toccato ognuno di noi almeno una volta della nostra vita.

Negli ultimi tempi i truffatori hanno capito come poter massimizzare le possibilità di successo e infatti all’iniziato ad utilizzare come mezzo di diffusione la nota piattaforma di messaggistica più usata in tutto il mondo, WhatsApp, questi ultimi infatti stanno diffondendo messaggi e truffaldini nelle chat degli utenti dal momento che utilizzare WhatsApp consente loro di contattare molte più persone rispetto ai mezzi di comunicazione standard e questa cosa ovviamente aumenta le possibilità di successo.

L’obiettivo rimane sempre lo stesso, i truffatori cercano infatti di indurre la vittima a dichiarare i propri dati sensibili con le proprie mani tramite un inganno ben ingegnato.

Il messaggio in arrivo in Italia

In Italia, dunque stanno arrivando strani messaggi nelle chat degli utenti i quali però sono accomunati da un corpo testo che recita una richiesta di attenzione e da determinati elementi che ci permettono di capire che si tratta di una truffa, in primis il numero che ci contatta che risulta non presente in rubrica e con il quale non condividiamo nessun tipo di gruppo, quest’ultimo poi presenta un prefisso decisamente poco comune e un paese di provenienza altrettanto inaspettato.

Se dunque ricevete un messaggio con queste caratteristiche, potete stare tranquilli che si tratta al 100% di una truffa e la cosa migliore da fare rimane quella di non rispondere e bloccare immediatamente l’utente che vi ha contattato in modo che non possa farlo nuovamente per cercare di imbrogliarvi.