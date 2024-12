La friggitrice ad aria non può assolutamente mancare nelle case degli italiani, è un piccolo elettrodomestico che nel corso degli anni ha acquisito sempre più valore, tanto da essere, come diciamo, indispensabile. Sono tantissime le aziende che hanno deciso di abbracciare tale settore, tra queste troviamo Moulinex, capace di mettere sul mercato una variante con doppio cestello davvero molto interessante, oggi scontata su Amazon.

Si tratta della Moulinex Dual Easy Fry, una friggitrice ad aria con doppio cestello dalle dimensioni elevate, fino ad una capacità massima di 8,3 litri, adatta quindi per famiglie anche di 6-8 persone. Sono 7 i programmi preimpostati che possono essere selezonati manualmente, è presente una applicazione con ricette per aiutarvi nell’utilizzo, oltre ad essere completamente lavabile in lavastoviglie per migliorarne l’usabilità quotidiana (modello EZ9018).

Amazon: il prezzo è letteralmente crollato per questa friggitrice

La friggitrice ad aria di Moulinex è in promozione in questi giorni su Amazon con un prezzo finale davvero di tutto rispetto, se considerate giustappunto che il suo listino sarebbe stato di 199 euro. La spesa che l’utente oggi deve sostenere per l’acquisto è di soli 129 euro, con consegna a domicilio in tempi veramente ridotti e spedizione diretta di Amazon. Collegatevi qui per acquistarla.

In termini dimensionali il prodotto raggiunge per la precisione 41,8 x 30,5 x 40,2 centimetri, la tecnologia utilizzata permette di consumare fino al 70% di energia in meno e di cuocere il 40% più velocemente dei forni tradizionali. I due cestelli, come anticipato, permettono di raggiungere una capacità di 8,3 litri, ma sono divisi in un principale da 5,2 litri ed un secondario da 3,1 litri. Le temperature di cottura possono essere differenti tra loro, selezionabili direttamente dal piccolo display che trovate nella parte anteriore, sul quale visualizzate anche tutte le informazioni di stato.