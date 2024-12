La tecnologia di ricarica rapida ha visto enormi progressi negli ultimi anni. Sono diversi i produttori che cercano di ottenere il primato per la velocità di carica. A tal proposito, OPPO, con la sua tecnologia SuperVOOC, è sempre stata una delle aziende leader in suddetto campo. L’azienda offre ricariche estremamente rapide in grado di garantire prestazioni superiori. Eppure, con l’arrivo di OPPO Find X8 Pro, sembra che le cose siano cambiate.

OPPO: cambio di rotta per le ricariche veloci

Secondo i test effettuati, il Find X8 Pro impiegherebbe circa 50 minuti per una ricarica completa. Ciò grazie alla funzione SuperVOOC da 80W. Un tempo decisamente maggiore rispetto al modello precedente: OPPO Find X7 Ultra. A tal proposito, l’adozione di una velocità di ricarica inferiore potrebbe non sembrare una scelta vantaggiosa. Ma c’è una ragione precisa dietro tale decisione.

La questione principale riguarda le temperature raggiunte durante il processo di ricarica. Le batterie degli smartphone, se sottoposte a calore eccessivo, rischiano di deteriorarsi rapidamente. Riducendo così la durata complessiva del dispositivo. Nei modelli precedenti, la temperatura durante la ricarica poteva raggiungere 38,4°C. Mentre nell’OPPO Find X8 Pro il valore si abbassa. A circa 35,7°C. Anche se tale differenza può sembrare minima, è un passo importante. Ciò aiuta, infatti a preservare la salute della batteria e migliorare la longevità del dispositivo.

L’aumento delle temperature, infatti, possono anche portare a un riscaldamento generale del dispositivo. Influenzando, così, negativamente l’esperienza d’uso. OPPO, quindi, ha scelto una velocità di ricarica più contenuta, ma con il vantaggio di mantenere temperature sotto controllo. Dunque, il cambiamento nella tecnologia SuperVOOC potrebbe sembrare una riduzione delle prestazioni. Invece, la scelta di OPPO potrebbe rivelarsi molto più vantaggiosa. Ciò soprattutto per tutti gli utenti che vogliono un dispositivo che mantenga un buon equilibrio tra determinati elementi. Ovvero tra prestazioni, sicurezza e longevità della batteria.