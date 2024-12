Instagram potrebbe presto ricevere una nuova ed innovativa opzione. Tale novità riguarda le modalità di creazione e condivisione dei video sulla piattaforma. Ad annunciare la notizia è stata la stessa Meta. L’azienda ha presentato lo strumento di intelligenza artificiale basato sul modello Movie Gen AI. È stato progettato per semplificare il processo di editing video. Elemento che consente ai creatori di contenuti di trasformare i loro video senza la necessità di competenze tecniche in video editing.

Instagram arricchita con un nuovo editor per i video

Con il nuovo strumento, l’idea è che chiunque possa creare contenuti visivamente accattivanti e professionali. Gli utenti dovranno solo esprimere ciò che desidera ottenere. Mentre l’AI si occupa del resto. Nel dettaglio, l’intelligenza artificiale di Movie Gen AI permette di apportare modifiche sostanziali ai video. Ad esempio, potrà cambiare l’abbigliamento di una persona, alterare gli sfondi o anche modificare l’aspetto del protagonista del video.

In aggiunta, il software consente di apportare cambiamenti più sottili. Come aggiungere una collana d’oro al collo di una persona o inserire nuovi oggetti nello sfondo. Il tutto senza che la scena complessiva perda credibilità. Anche se sembra presentare capacità importanti, secondo alcuni esperti, il sistema potrebbe non supportare modifiche più complesse. Inoltre, anche se le dimostrazioni abbiano suscitato un grande entusiasmo, c’è anche una certa cautela.

Meta non ha ancora rivelato una data precisa per il lancio definitivo di tale tecnologia. Ma ha confermato che Instagram sarà la prima piattaforma a integrare tale funzionalità. Si prevede che il nuovo strumento sarà disponibile già dal prossimo anno. In tal modo si darà il via a una nuova era nella creazione dei contenuti video. Se effettivamente riuscirà a mantenere le promesse fatte, lo strumento potrebbe trasformare radicalmente il modo in cui i creator producono contenuti su Instagram. Ciò permettendo anche a chi non ha alcuna esperienza di editing di creare video dal forte impatto visivo.