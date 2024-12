Se state cercando una nuova promo da arrivare sul vostro numero di telefono sicuramente un nome valido da considerare è la ripresentato da ho mobile, il provider in questione ogni mese offre un catalogo di offerte davvero variegato che include possibilità in grado di accontentare ogni tipo di utente.

L’operatore ogni mese infatti aggiorna il suo catalogo e include nuove promozioni sempre aggiornate agli standard attuali, ad esempio ha recentemente introdotto il 5G per continuare a restare competitiva sul mercato e offrire agli utenti il massimo della connettività attualmente disponibile sul mercato.

Attualmente sul suo sito ufficiale sono disponibili tre promozioni decisamente interessanti, scopriamole insieme.

Tre promozioni decisamente interessanti

Le promozione in questione offrono di base tutte e tre minuti ed SMS illimitati verso tutti, la prima però a 6,99 € al mese vi garantisce anche 150 GB di traffico dati in 4G la seconda invece 8,99 € al mese vita accesso a 200 GB di traffico dati in 4G mentre la terza a 9,99 € al mese vi permette di usufruire di 200 GB in connettività 5G.

Si tratta dunque di promozioni pensate per accontentare un po’ tutti e tutte le fasce di utenza, un dettaglio al quale però dovete prestare attenzione è rappresentato dal costo di attivazione, quest’ultimo sarà di 2,99 € ma solo per gli utenti che effettueranno la portabilità del numero da un operatore virtuale supportato dalla promozione, all’interno della pagina dedicata ad ogni singola promozione è infatti presente un elenco di provider virtuali supportati per la portabilità.

In caso contrario, il prezzo salirà a 29,90 € e sarà decisamente meno conveniente rispetto alla situazione precedente, costo di attivazione comunque comprende al proprio interno il costo di attivazione e spedizione della Sim, se siete interessati dunque tutto ciò che dovete fare è recarvi sul sito ufficiale e procedere all’attivazione online che potete fare comodamente da casa vostra senza necessariamente recarvi in negozio.