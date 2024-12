iOS 18.3: le novità, la data di rilascio e quel che c'è da sapere

Mentre gli utenti cominciano a familiarizzare con iOS 18.2, si parla già insistentemente della prossima release. Con iOS 18.3 le capacità degli iPhone verranno ulteriormente implementate, proprio come era stato preannunciato. Di certo non ci saranno le novità emblematiche viste con i precedenti aggiornamenti, ma sicuramente si avrà un upgrade ulteriore.

La fase di test di iOS 18.3 è partita e ora tutti si chiedono quando arriverà ufficialmente la notifica di aggiornamento ufficiale.

Quando arriverà iOS 18.3

Lo scorso 16 dicembre gli utenti iscritti al programma beta di Apple hanno cominciato ad utilizzare la prima release per sviluppatori. Prendendo in esame quanto visto con il precedente aggiornamento ad iOS 18.2, la versione pubblica potrebbe essere rilasciata verso la fine di gennaio 2025. Ecco alcune date dei lanci delle versioni precedenti:

iOS 17.3: 22 gennaio 2023;

iOS 16.3: 23 gennaio 2023;

iOS 15.3: 26 gennaio 2022.

Cosa c’è di nuovo in iOS 18.3

L’aggiornamento iOS 18.3 non apporta cambiamenti radicali, ma introduce alcune novità interessanti, soprattutto per gli utenti che utilizzano dispositivi smart e per chi cerca una maggiore integrazione con HomeKit.

Supporto per robot aspirapolvere

Una delle novità principali è l’integrazione dei robot aspirapolvere nell’app Casa. Gli utenti potranno controllare i dispositivi compatibili con HomeKit attraverso Siri e automazioni.

Anche se il supporto per HomeKit sembra ormai consolidato, stiamo aspettando ulteriori dettagli da parte dei produttori di robot aspirapolvere sulle loro strategie di integrazione.

Correzioni di bug

iOS 18.3 risolve due problemi legati alle funzionalità di Apple Intelligence:

Risolto un bug che impediva la generazione di un Genmoji personalizzato senza selezionare prima un’altra persona;

Risolto un problema che limitava l’esperienza completa degli strumenti di scrittura nelle app di terze parti che utilizzano la Writing Tools API, se il primo elemento selezionato non era una UIView.

Modifiche minori

L’aggiornamento include anche alcuni piccoli miglioramenti e modifiche estetiche: