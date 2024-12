CoopVoce supera Vodafone e Iliad con la EVO 50 attivabile con SPID

CoopVoce si conferma tra i principali protagonisti del mercato delle offerte telefoniche, grazie alla nuova promozione EVO 50, che punta a conquistare nuovi utenti con una proposta semplice e conveniente. Con EVO 50, il gestore virtuale offre una soluzione perfetta per chi cerca una tariffa con un costo contenuto e servizi completi, senza sorprese.

Cosa include CoopVoce EVO 50

La nuova offerta EVO 50 garantisce ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 1000 SMS da inviare verso qualsiasi operatore;

da inviare verso qualsiasi operatore; 50 GB di traffico dati in 4G, sfruttando la rete di TIM.

Il tutto a soli 4,90 € al mese, un prezzo bloccato per sempre. Questo significa che chi sceglie EVO 50 non dovrà preoccuparsi di eventuali aumenti futuri.

Attivazione gratuita e primo mese in regalo

Un aspetto particolarmente interessante di EVO 50 riguarda le condizioni di attivazione. Per tutti i nuovi clienti che scelgono l’offerta entro il 26 dicembre 2024, CoopVoce offre:

L’ attivazione gratuita ;

; Il primo mese incluso senza costi aggiuntivi.

Questo rende l’offerta ancora più vantaggiosa, soprattutto per chi decide di passare a CoopVoce da altri operatori.

Perché scegliere la nuova EVO 50 di CoopVoce

La nuova EVO 50 è pensata per chi ha bisogno di una tariffa bilanciata, con un buon numero di gigabyte, messaggi e chiamate senza limiti. A differenza di molte promozioni che presentano costi nascosti o rincari dopo il primo anno, questa proposta di CoopVoce offre un prezzo fisso, che non cambierà nel tempo.

Si tratta di un’offerta veramente vantaggiosa per chi non ha bisogno di tutti quei contenuti che vengono proposti ogni giorno ad altri provider. L’obiettivo di CoopVoce era infatti quello di cercare di lasciare il segno in una categoria spesso lasciata invariata. Gli altri gestori si stanno concentrando molto sulle offerte piene di contenuti ma quando si tratta di offrirne qualcuno in meno, il prezzo resta quello vecchio. Con la EVO 50 però è tutto diverso.