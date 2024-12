Truffa in corso a Natale: ecco il messaggio phishing pericoloso

Un messaggio truffa che sta girando in queste ore avrebbe diffuso il panico tra gli utenti. È bastato nominare Gmail per mandare tutti fuori di testa, facendogli credere di aver ricevuto una sospensione dell’account.

Nel prossimo paragrafo c’è scritto tutto, comprese le indicazioni utili e anche il messaggio che servirà agli utenti come esempio. Bisogna fare molta attenzione in quanto anche i più esperti molto spesso ci cascano.

Truffa in corso con il messaggio a nome di Google e Gmail: ecco il testo

Come si può vedere qui in basso, il testo sembra molto convincente ma arriva da un indirizzo e-mail che non è assolutamente quello di Google. Fate molta attenzione e prendete come esempio questo messaggio per evitare che qualcosa del genere possa accadere anche a voi:

“È richiesta un’azione immediata:

Il tuo account Gmail è stato temporaneamente sospeso

Ciao [MAIL DELLA VITTIMA]

Siamo spiacenti di informarti che il tuo account Gmail è stato temporaneamente sospeso. Nonostante diversi tentativi di contattarvi, non abbiamo ancora ricevuto risposta. Questo arresto potrebbe indicare una possibile minaccia alla sicurezza, come un virus o malware.

Per proteggere le tue informazioni personali, adotta misure immediate per proteggere il tuo account.

Riattiva l’account. Intervieni entro le prossime 48 ore per evitare che il tuo account e tutti i dati associati vengano eliminati definitivamente.

Ti ringraziamo per l’immediata attenzione prestata al fine di evitare interruzioni dei tuoi servizi Gmail“.

Tranquilli dunque, il vostro account Gmail è al sicuro e non è accaduto proprio nulla di tutto quello che c’è scritto nel messaggio in alto. Si tratta solo di un modo per fare leva sulle vostre difese e per farvi credere di dover necessariamente intervenire per salvare uno dei servizi più importanti a vostra disposizione. I tentativi di truffa vanno avanti proprio in questo modo, riuscendo a fare breccia nelle difese dei poveri utenti.