Recentemente l’Istituto nazionale per la previdenza sociale ha annunciato una nuova versione della sua applicazione mobile, ad annunciarla è stato il presidente Gabriele Fava che ha dichiarato l’arrivo dell’applicazione nella sua versione 4.0.

Si tratta di un passo fondamentale, dal momento che questa nuova versione offrire all’utente una nuova esperienza d’uso decisamente migliorata e arricchita di funzionalità decisamente utili per un’esperienza d’uso completa e soprattutto intuibile.

Le novità in arrivo

Il presidente di INPS si è espresso al riguardo affermando che: “Vogliamo raggiungere i cittadini velocemente, attraverso i servizi essenziali che diventano immediati, intuitivi, certi, grazie all’App 4.0. I servizi essenziali che abbiamo intercettato sono il simulatore alla pensione, l’assegno unico universale con i figli a carico, ma poi la grande novità è che i cittadini potranno personalizzare questi servizi attraverso l’app e quindi vedere i servizi che vogliono. Invito tutti i cittadini a scaricarla, come tutti noi abbiamo la nostra app della banca, così avremo finalmente un’app fruibile, intuitiva dell’Inps“.

La nuova applicazione dunque avrà tanti servizi ai quali accedere tra cui alcuni che potranno essere utilizzati senza necessariamente effettuare l’accesso autenticato, questi ultimi sono il calcolatore della pensione e il calcolatore dell’assegno unico, in più gli utenti potranno scegliere tre servizi preferiti da poter impostare come card presenti nella schermata iniziale che una volta cliccate consentiranno ad accedere al servizio o di visualizzare maggiori informazioni.

Ovviamene l’applicazione continuerà ad offrire tutte le funzionalità che già conosciamo e che sono presenti all’interno della piattaforma ufficiale di Inps che risulteranno molto più fluide e funzionali rispetto al passato, segno che il miglioramento grafico è stato accompagnato anche da un miglioramento funzionale dell’applicazione stessa.

L’applicazione è disponibile sia per iOS che per Android e ovviamente per effettuare l’accesso al suo interno saranno necessarie le credenziali CIE o SPID, se dunque siete interessati tutto ciò che dovete fare è effettuare il download.