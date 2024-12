PosteMobile lancia ufficialmente Creami Extra WOW 200. Un piano tariffario progettato per utenti con disabilità che unisce accessibilità e tecnologia. Con 200GB di traffico dati in 4G+, SMS e chiamate illimitati l’offerta risponde alle esigenze di connessione a costi ridotti. Si parla infatti di soli 5€ al mese. Tale iniziativa è riservata a persone non vedenti, non udenti o con gravi difficoltà di deambulazione. Proprio come indicato nelle delibere 46/17/CONS e 290/21/CONS.

PosteMobile: facilità di gestione e servizi aggiuntivi

Per accedere a questa agevolazione è necessario recarsi in un ufficio postale per ottenere una SIM PosteMobile Super Ricarica. Da qui bisogna poi inviare via fax al numero gratuito 800 185 111 la documentazione richiesta. Ovvero, un modulo di adesione specifico per la disabilità, il certificato medico che comprovi lo stato di invalidità e una copia del documento d’identità. Una volta attivata l’offerta, la SIM riceverà un bonus di 190GB extra mensili rispetto ai 10GB inclusi nella tariffa base. L’intero traffico dati può essere utilizzato senza limitazioni di orario e in piena velocità e sarà compatibile con la copertura 4G+.

La semplicità di gestione è un punto di forza dell’offerta. Grazie all’app Postepay e al numero gratuito 401212, gli utenti possono monitorare il consumo di dati. Oltre che la disponibilità di credito e la data di rinnovo del piano. In caso di esaurimento dei 200GB inclusi, è possibile acquistare l’opzione GIGA EXTRA, che offre un ulteriore GB al costo di 1,99€. Tale opzione può essere attivata tramite SMS, app o chiamando il servizio clienti al numero 160.

La promo prevede anche condizioni vantaggiose per il roaming nell’Unione Europea. Fino a 6,31GB di traffico dati sono inclusi senza costi aggiuntivi. In più, il piano permette di utilizzare l’hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi senza spese extra. In caso di mancato rinnovo per insufficienza di credito, si applicano tariffe base per chiamate, SMS e navigazione. Ma il piano può essere ripristinato con un nuovo versamento.

Insomma, grazie a queste caratteristiche, Creami Extra WOW 200 rappresenta un’importante opportunità per garantire accesso alla rete e semplificare la vita di tutti i giorni. Tutto ciò conferma così l’impegno di Poste Italiane verso l’inclusione digitale.