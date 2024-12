A partire dal 1° gennaio 2025, WhatsApp smetterà di funzionare su smartphone con versioni di Android precedenti alla 5.0. La decisione di Meta mira a garantire una maggiore sicurezza e un’esperienza d’uso migliore. I dispositivi interessati appartengono a brand come Samsung, Motorola, LG e HTC. Modelli ormai obsoleti e immessi sul mercato più di dieci anni fa.

Come affrontare il cambiamento di WhatsApp: soluzioni per gli utenti

Tra i telefoni esclusi troviamo Galaxy S3, GalaxyNote 2 e Ace 3 di Samsung, Moto G (prima generazione) e Razr HD di Motorola. Oltre a Nexus 4 e Optimus G di LG. Anche i modelli Xperia Z e XperiaSP di Sony verranno interessati dalla fine del supporto. Per gli utenti Apple, invece, il limite scatterà più avanti. Da maggio 2025, WhatsApp richiederà almeno iOS 15.1 per funzionare. Di conseguenza, gli iPhone5s, iPhone6 e 6Plus non riceveranno più aggiornamenti.

Se il vostro device è tra quelli “eliminati”, avete diverse opzioni per continuare a utilizzare la piattaforma. La prima soluzione consiste nell’aggiornare il sistema operativo. Ovviamente se il telefono lo consente. Su Android, è sufficiente andare in “Impostazioni”, poi Informazioni sul telefono e infine Aggiornamenti di sistema. Da qui potete infatti verificare la disponibilità di una nuova versione. Per gli iPhone, il percorso è simile. Ovvero bisogna accedere alle “Impostazioni”, andare su Generali e Aggiornamento Software.

Molti modelli però non possono essere aggiornati alle versioni richieste. In questi casi, potrebbe essere necessario acquistare uno smartphone più recente. Prima di procedere, però, è fondamentale eseguire un backup delle chat di WhatsApp per non perdere dati importanti. Questo si può fare accedendo a “Impostazioni, Chat e Backup delle chat nell’app. Un passaggio che garantisce il trasferimento di messaggi, foto e video sul nuovo telefono.

Meta, con questa scelta, conferma così il suo impegno nel mantenere l’applicazione al passo con gli standard tecnologici più avanzati. Anche se penalizza coloro che ancora utilizzano vecchi dispositivi. Prepararsi per tempo diventa quindi essenziale.