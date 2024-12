La nota azienda giapponese molto presto diventerà l’azionista di maggioranza di Kadokawa, ciò avverrà grazie all’acquisizione del 10% del totale delle azioni dell’azienda pari a 50 miliardi di yen, 320 milioni di dollari.

Nello specifico, l’accordo tra le due realtà è stato sancito per migliorare e potenziare le proprietà intellettuali di entrambe in una collaborazione ancora più stretta e a lungo termine, ricordiamo nello specifico che l’azienda in questione è titolare anche di From Software, l’accordo nello specifico prevede la sottoscrizione di Sony di 12.054.100 nuove azioni di Kadokawa attraverso un collocamento privato.

I piani per il futuro

Le iniziative che le due aziende prevedono sono le seguenti:

Investimenti da parte di tutte e due per quanto riguarda i contenuti globali

Ricerca di nuovi creator tramite piattaforme UGC

Uno sviluppo multimediale delle proprietà intellettuali di entrambe

Sony distribuirà globalmente i contenuti Kadokawa riadattati e finiti

riadattati e finiti Co-produzione di prodotti animati

Gli anime e i prodotti legati a Kadokawa verranno espansi e migliorati e poi distribuiti da Sony

Aumento del personale per la produzione virtuale

per la produzione virtuale Miglioramento del publishing di giochi Kadokawa

Sony distribuirà le pubblicazioni Kadokawa come ebook

Secondo il CEO dell’azienda, questa alleanza avrà molteplici benefici dal momento che consentirà all’azienda di sfruttare tutto ciò che Sony ad offrire non solo per migliorare i propri prodotti, ma anche per migliorarne la distribuzione e le qualità tecniche sotto ogni punto di vista.

L’accordo ormai è stato fissato e prenderà vita il 7 gennaio 2025, le due aziende si dicono entusiaste dal momento che entrambe gioveranno in maniera importante dei benefici legati all’altra, indubbiamente ciò permetterà la produzione di titoli davvero di altissimo livello con una distribuzione a dir poco eccezionale, cosa che conoscendo il passato non può che aumentare le aspettative per quanto riguarda entrambi i colossi, non rimane che attendere i prossimi anni per assistere ai primi reali effetti.