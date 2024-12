A partire da sabato 21 dicembre 2024, WindTre rinnova il proprio portafoglio di offerte mobile “Operator Attack” disponibili nei negozi aderenti. Come? Con tantissime nuove tariffe dedicate a chi effettua la portabilità da operatori virtuali selezionati. Le proposte più interessanti includono le promo GO 150 S 5G e GO150 S5G Easy Pay, entrambe al costo di 6,99€ al mese. Queste soluzioni prevedono minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 50 SMS e ben 150GB di traffico dati alla massima velocità del 5G.

WindTre: offerte su misura per ogni esigenza, dalla portabilità ai giga illimitati

L’attivazione è gratuita, ma il costo della SIM sarà di 10€, in linea con le recenti modifiche dell’operatore. Tali offerte, come detto, sono destinate a clienti provenienti da operatori come Tiscali, Optima Mobile, Spusu e Welcome Italia, e sono disponibili fino a nuova comunicazione. In contemporanea a tutto ciò, WindTre elimina la promozione che prevedeva il costo gratuito della SIM per altre offerte GO. In più, in questo periodo natalizio, è stata lanciata la GO 150 Xmas Edition 5G Easy Pay, con le stesse caratteristiche delle altre tariffe 5G. Anche se con costo di attivazione gratuito, vincolato a un periodo di permanenza di 24 mesi.

Per i clienti che effettuano la portabilità da Iliad, Fastweb, PosteMobile e CoopVoce, WindTre propone la GO 150 XS5G ed Easy Pay a partire da 5,99€ al mese. Per chi, invece, arriva da Lyca Mobile e altri gestori virtuali, restano attive le tariffe GOXS con 75 o 150GB e velocità fino al 4G. Da non dimenticare le opzioni GO-Unlimited 100 ed EasyPay, che includono 100GB Full Speed e giga illimitati successivi a 10Mbps.

Il rinnovo delle tariffe avviene su credito residuo o tramite Easy Pay. Ovvero il servizio che prevede un addebito automatico e l’assenza di costi di attivazione aggiuntivi per SIM attive almeno 24 mesi. Per finire, WindTre conferma la compatibilità delle suenofferte con la rete 5G, che copre più del 76,4% della popolazione italiana.