Una delle aziende produttrici di videogiochi è senza dubbio FromSoftware (FS), l’house è diventata molto famosa e apprezzata grazie a tutti i suoi titoli souls like che hanno ridisegnato il concetto di gameplay e di difficoltà lanciando una vera e propria sfida agli utenti che devono senza dubbio impegnarsi nel terminare un titolo dell’azienda.

Tutto ciò ha ovviamente garantito a FS un’importante espansione che sta avendo come effetto più immediato l’arrivo della terza grande campagna di assunzioni, il tutto nonostante l’organico vanti già tantissime figure attive al suo interno e impegnate nello sviluppo di numerosi progetti.

A quanto pare però per FS non è abbastanza e dal momento che le risorse lo permettono, quest’ultima vuole aumentare la propria forza lavoro per riuscire a diminuire il tempo necessario alla produzione dei titoli senza però intaccare la qualità dei prodotti sviluppati, lo stesso lavoro spalmato su più persone richiede meno tempo, un concetto classico ma funzionale.

Anche Miyazaki conferma la voglia di fare di più

Anche lo stesso Miyazaki ha parlato di queste nuove assunzioni rivelando l’esistenza di diversi progetti in cantiere, senza aggiungere però ulteriori dettagli, in passato però come ben sappiamo il noto designer aveva espresso il desiderio di esplorare altri generi oltre quello che abbiamo già visto, dunque ampliare l’organico professionale può risultare utile e indispensabile a tal fine, ad esempio sappiamo della sua volta di creare un RPG Fantasy, dunque non ci sarebbe da sorprendersi se un giorno FromSoftware possa voler dare ad un GDR, questa volta dai tratti più tradizionali.

Insomma il futuro sembra ricco di possibilità e l’azienda si sta dotando di tutto ciò che serve anche dal punto di vista della risorse umane per imboccare tale strada, dunque attendiamoci qualche cambiamento che potrebbe nuovamente cambiare volto all’azienda e offrirci titoli ottimi anche in altri generi.