Samsung Galaxy A55 può essere vostro su Amazon con un risparmio che nessuno si aspettava minimamente di vedere, un prezzo decisamente più basso del normale, che porta il consumatore a raggiungere un livello molto inferiore al listino di 449 euro, proprio grazie esclusivamente alla promozione.

Il modello attualmente in vendita su Amazon è da 6,6 pollici di diagonale, display Super AMOLED con risoluzione FullHD+ ed un refresh rate particolarmente elevato, pari a 120Hz. A tessere le fila ci pensa il processore Samsung Exynos 1480, octa-core con frequenza di clock a 2,75GHz, che viene affiancato da una configurazione di 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1TB). Il tutto in dimensioni complessivamente in linea con gli standard a cui siamo abituati, proprio perché raggiungono 161,1 x 77,4 x 8,2 millimetri ed un peso di 213 grammi.

Samsung Galaxy A55: l’offerta folle su Amazon

Samsung Galaxy A55 è disponibile su Amazon con un listino di 449 euro, prezzo di tutto rispetto che lo pone direttamente nella fascia media, ma che viene ulteriormente ribassato da parte di Amazon stessa di circa 70 euro, per una spesa finale che l’utente si ritrova a sostenere di 379 euro. La variante commercializzata prevede garanzia di 24 mesi ed è anche completamente sbrandizzata, con consegna a domicilio in tempi molto brevi. Lo potete ordinare premendo qui.

Samsung è consapevole che al giorno d’oggi l’utente medio sia particolarmente interessato anche alle parte fotografica, per questo motivo, sebbene si tratti di uno smartphone di fascia medio-bassa, ha giustamente pensato di mettere a disposizione tre ottimi sensori nella parte posteriore: principale da 50 megapixel, ultragrandangolare da 12 megapixel e effetto bokeh da 5 megapixel. La resa è comunque più che discreta, con video registrati in 4K a 30fps