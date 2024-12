Un prezzo davvero tra i più bassi di sempre per l’acquisto di Asus Vivobook 16X, il modello di fascia media, codice F1605ZA#B086ZSRNXR, presenta al proprio interno una serie di specifiche tecniche di tutto rispetto, tra cui il monitor/display da 16 pollici di diagonale, un IPS LCD con risoluzione WUXGA e rapporto d’aspetto 16:10.

Per poterlo tranquillamente utilizzare ovunque è previsto un trattamento anti-riflesso, così ad esempio da non avere problemi anche al sole, con refresh rate che rimane fisso a 60Hz. Il processore Intel Core i5 è di dodicesima generazione (i5-1235U), con alle spalle 16GB di RAM e 1TB di memoria interna direttamente su SSD PCIe. La scheda grafica è integrata, trattasi della più classica Intel Iris Xe, già vista e rivista, oltre che fortemente apprezzata, anche se non in grado di raggiungere prestazioni eccessivamente elevate.

Asus Vivobook 16X: che sconto imperdibile su Amazon

Il risparmio è garantito sull’acquisto dell’ultimo Asus Vivobook 16X, a tutti gli effetti gli utenti non dovranno più spendere i quasi 900 euro di listino (ricordatevi che negli ultimi 30 giorni al massimo era sceso a 749 euro), ma dovranno investire per il suo acquisto solamente 599 euro. Acquistatelo al seguente link.

Le dimensioni di questo notebook non si allontanano troppo da quanto possiamo trovare sul mercato, raggiungendo 48 x 31 x 6,1 centimetri di spessore, con un peso di soli 1,88kg. In commercio da circa un anno, offre la possibilità di ruotare il display fino a raggiungere una apertura di 180 gradi, con tastiera Asus ErgoSense, che offre una sensazione incredibilmente soddisfacente. Oltretutto viene sfruttata la tecnologia AI Noise-Canceling, che riesce a fornire esperienza di lavoro da remoto e videoconferenza di livello nettamente superiore al normale, proprio con la sua capacità di ridurre al massimo il rumore ambientale circostante.