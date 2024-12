Nel momento in cui decidete di utilizzare la vostra connessione Internet, purtroppo vi esponete ad un pericolo che negli ultimi anni ha goduto di una diffusione senza precedenti, stiamo parlando delle truffe online, questo particolare pericolo infatti si è diffuso di pari passo con Internet arrivando a colpire tantissimi utenti ogni giorno in tutto il mondo.

recentemente i truffatori hanno allargato i propri orizzonti, capendo che una possibilità davvero proficua è rappresentata dal social di messaggistica istantanea WhatsApp, la piattaforma infatti consente di raggiungere i milioni di utenti in pochi secondi senza troppi problemi aumentando di conseguenza la platea di possibili prede da poter sfruttare per le proprie truffe, per me era statistica di conseguenza anche le probabilità di successo aumentano in modo considerevole.

Anche in Italia questi messaggi truffa stanno arrivando nelle chat degli utenti, vediamo insieme qualche dettaglio in più per imparare a proteggerci e non cascare nella truffa.

Il messaggio inaspettato

Il tutto ha inizio con un messaggio inaspettato da parte di un utente sconosciuto, grazie a WhatsApp possiamo vedere che si tratta di un numero non presenti in rubrica e con il quale non condividiamo nessun gruppo, il corpo testo recita una semplice richiesta di attenzione e tempo, però, in caso di risposta ricevereste o un ricatto o una falsa offerta di lavoro davvero conveniente.

Per di più potete osservare che il Numero ha un’origine decisamente inaspettata, un paese con il quale difficilmente avremmo a che fare, se notate tutti questi elementi potete essere certi al 100% di avere a che fare con un tentativo di truffa e la cosa migliore per evitare problemi è quella di non rispondere e bloccare immediatamente il contatto che vi ha scritto, ricordatevi ovviamente di restare sempre informati sulle nuove truffe entrate in circolazione, dal momento che la conoscenza è la prima arma per difendersi.