Prezzo sempre più basso e conveniente per tutti, il robot aspirapolvere di Lefant costa davvero pochissimo e risulta essere accessibile da parte di coloro che vogliono cercare di risparmiare il più possibile, ma non vogliono assolutamente rinunciare a specifiche tecniche di ottimo livello.

La sua potenza di aspirazione è di 2200Pa, risultando perfetta per la maggior parte degli utilizzi, a partire ad esempio dalle case con animali a pelo lungo, in genere le più complesse e difficili da pulire. Un altro suo aspetto da non sottovalutare è sicuramente lo spessore ridotto, pari a soli 7,6 centimetri, il che gli permette di pulire senza difficoltà sotto la maggior parte dei tavolini o dei mobili, riuscendo a tutti gli effetti a raggiungere ottime performance, anche a prescindere dalla pavimentazione o simili.

Robot aspirapolvere in promozione su Amazon

Un prezzo molto più basso del normale per un robot aspirapolvere dalla qualità indiscussa, il Lefant M210-Pro è il prodotto che tutti vogliono, soprattutto con una spesa così ridotta. Al giorno d’oggi può essere vostro con un esborso finale di soli 99 euro, approfittando della riduzione del 58% che viene automaticamente applicata rispetto ai 239 euro previsti di listino. Collegatevi qui per acquistarlo.

La sua batteria, a conti fatti, risulta essere più che bilanciata rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere, infatti dovete considerare che il prodotto può pulire le vostre stanze per circa 120 minuti prima di dover ricorrere alla presa a muro per la ricarica stessa. Sono 6 le modalità di pulizia che gli utenti possono scegliere, in questo modo si ha la certezza a tutti gli effetti di poter adattare la pulizia al proprio ambiente, senza rinunce particolari o limitazioni da segnalare. L’unica colorazione disponibile è il nero, non ne esistono di altre.