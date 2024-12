Il futuro di Motorola nel mercato statunitense è in bilico sensibilmente. Uno spigolo legale con Ericsson relativa a brevetti fondamentali per la tecnologia 5G potrebbe portare a un divieto di importazione dei telefoni del marchio di proprietà di Lenovo negli Stati Uniti. La decisione preliminare dell’International Trade Commission, resa nota il 17 dicembre 2024, ha stabilito che i dispositivi delle linee Moto G, Edge e Razr violano brevetti chiave detenuti da Ericsson.

Ecco ciò che sappiamo

Motorola ha recentemente conquistato il 14% del mercato statunitense per il terzo trimestre del 2024, secondo i dati Counterpoint Research. L’eventuale uscita di scena del brand lascerebbe un vuoto significativo, anche nel segmento dei pieghevoli, dove la linea Razr ha trovato un notevole successo ovunque.

Il sospetto è che l’uscita di scena di Motorola non favorirebbe necessariamente i brand emergenti. Al contrario, è verosimile che il vuoto verrà colmato dai tre big del mercato americano: Apple, Samsung e Google.

La controversia con Ericsson non si limita agli Stati Uniti. Motorola sta affrontando simili battaglie legali in mercati chiave come Brasile e Colombia, dove i tribunali hanno già dato ragione a Ericsson. La disputa si estende anche a Paesi come il Regno Unito e altre nazioni sudamericane. La questione dei brevetti 5G è una problematica ricorrente nel settore, con altre aziende come OPPO, Vivo e OnePlus che si erano trovate coinvolte in contenziosi simili.

Ad ogni modo, comunque, lo sappiamo da tempo e per l’ennesima volta lo ha confermato la recensione, ma possiamo aprire una parentesi sull’ultima uscita da parte di Motorola, ovvero: il firmware dei Motorola e anche di Edge 50 Ultra è di fatto un Android stock puntellato da Motorola con qualche aggiunta sapiente. Caratteri più leggibili, una gestione delle impostazioni più organizzata e immediata, suggerimenti utili e tante opzioni che difficilmente si vedono altrove, soprattutto a fronte di un’interfaccia minimale come resta quella della personalizzazione Motorola di Android. Un panorama davvero interessante, ma instabile per Motorola.