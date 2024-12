Voyah Courage: il SUV elettrico cinese pronto a conquistare l’Europa

Il Voyah Courage è pronto a fare il suo ingresso sul mercato europeo, portando con sé l’ambizione del Gruppo Dongfeng di espandersi rapidamente nel Vecchio Continente. Grazie all’ottenimento dell’omologazione europea WVTA, questo SUV potrà presto essere commercializzato anche in Italia. Ma cosa rende il Courage così interessante?

Derivato dal modello cinese Voyah Zhiyin, questo SUV ha grandi dimensioni. Misura con esattezza 4.725 mm di lunghezza e offre un passo di ben 2.900 mm. Questes specifiche promettono così comfort e spaziosità sopraffine. Ha poi come base la piattaforma ESSA, integra la tecnologia V2L. Essa consente di utilizzare l’energia della batteria per alimentare dispositivi esterni. Due varianti sono previste per il SUV in Europa. Ci sarà una con motore singolo da 215 kW e un’altra con due motori da 160 kW ciascuno. La batteria, con celle LFP da 80 kWh, garantisce autonomie di 470 km nella versione a trazione singola e 440 km in quella a trazione integrale. E la ricarica? Supporta la corrente continua fino a 200 kW, offrendo rapidità e praticità.

Tecnologia e prezzi SUV ancora da scoprire

Il design interno del SUV Voyah Courage punta sul minimalismo, senza però rinunciare alla tecnologia. La plancia ospita un display da 15 pollici per il sistema di infotainment, gestito dal potente chip Snapdragon 8295. Un ambiente raffinato e innovativo, pensato per soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più attento alla connettività. Quanto costerà? I prezzi per l’Europa non sono ancora stati ufficializzati. Tuttavia, in Cina si collocano tra 23.300 e 31.200 euro. Saranno competitivi anche in Italia? L’arrivo sul mercato è imminente e presto conosceremo tutti i dettagli.

Il SUV Voyah Courage promette di arricchire il panorama dei modelli tali elettrici europei. Potrà competere con i marchi più affermati? Il suo successo dipenderà da fattori chiave come il prezzo e la capacità di conquistare la fiducia dei consumatori. L’espansione cinese nel settore automobilistico europeo si fa sempre più concreta, e questo modello potrebbe rappresentare un’importante svolta.