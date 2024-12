Nell’universo dei contenuti video su Instagram sta per adattarsi ai più recenti sviluppi in ambito intelligenza artificiale, così la popolare piattaforma social ha annunciato l’arrivo di una serie di strumenti di editing di intelligenza artificiale che promettono di trasformare radicalmente il modo in cui creiamo e modifichiamo i video.

Adam Mosseri, il numero 1 di Instagram, ha condiviso un’anteprima entusiasmante di questa nuova tecnologia, che si basa sul modello Movie Gen AI sviluppato da Meta. La caratteristica più interessante, difatti, è la possibilità di modificare praticamente ogni aspetto di un video utilizzando dei semplici comandi testuali, rendendo accessibili a tutti tecniche di editing che fino ad oggi richiedevano competenze specializzate.

Ecco nello specifico

Nel video dimostrativo, Mosseri stesso si presta come cavia per mostrare le potenzialità del sistema. Le trasformazioni mostrate sono sorprendenti: dall’abbigliamento agli sfondi, fino a modifiche più sottili come l’aggiunta di accessori. In una sequenza particolarmente curiosa, Mosseri viene persino trasformato in un pupazzo di feltro, mantenendo intatti i suoi movimenti e le espressioni facciali.

La tecnologia sembra gestire in modo convincente anche le situazioni più complesse: quando Mosseri muove rapidamente le braccia o cambia espressione, le modifiche applicate rimangono stabili e naturali. Tuttavia, è importante notare che i frammenti mostrati sono molto brevi, quindi resta da vedere come il sistema si comporterà in scenari di utilizzo reale più prolungati. Ecco il breve video d’annuncio condiviso da Mosseri sulla sua pagina Instagram.

Questo annuncio si inserisce in un contesto di crescente competizione nel campo dell’intelligenza artificiale applicata ai video, ma l’azienda si trova già a competere con altri colossi del settore: OpenAI con il suo modello Sora, Adobe con Firefly Video, ma anche Google con Veo 2, e sono solo quelli più importanti. Meta aveva già presentato Movie Gen AI lo scorso ottobre, sottolineando la sua capacità di “preservare l’identità e il movimento umano” nei video modificati, ma questa è la prima volta che lo vediamo applicato nell’utilizzo in ambito social, e questa novità potrebbe fare la differenza.

La scelta di Instagram come prima piattaforma per implementare questa tecnologia non è casuale, poiché il social network rappresenta il terreno ideale per testare simili funzioni, grazie alla sua vasta base di utenti e alla centralità dei contenuti video nella sua strategia.

Ad ogni modo, la data di lancio precisa non è ancora stata annunciata, ma sappiamo che questi strumenti arriveranno nel corso del 2025. Non ci resta che attendere nuove comunicazioni da Mosseri. Novità importanti per Instagram.