Motorola Moto G85 è lo smartphone da acquistare subito in questi giorni su Amazon, un prodotto che riesce a far risparmiare moltissimo il consumatore medio, intento a cercare di raggiungere l’acquisto di un prodotto dalle ottime prestazioni, con un risparmio decisamente notevole.

Lo smartphone in questione si contraddistingue dalla massa per la presenza del suo display da 6,67 pollici di diagonale, un pOLED con risoluzione FullHD+, che riesce a migliorare le proprie performance con la presenza di un refresh rate da ben 120Hz, il tutto appoggiandosi anche alla riduzione della luce blu, soluzione ideale appunto per impedire che la vista possa affaticarsi in fase di utilizzo prolungato. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 6s Gen3, che viene accoppiato con una configurazione da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, che risultano essere espandibili tramite microSD.

Motorola Moto G85: che prezzo oggi su Amazon

La riduzione che Amazon ha giustamente pensato di attivare in questi giorni abbassa notevolmente la spesa che gli utenti devono sostenere per l’acquisto di questo Motorola Moto G85, infatti non sarà più necessario investire circa 329 euro previsti di listino, ma si spenderà il 43% in meno, così da poter arrivare ad un valore finale di soli 189 euro. Collegatevi qui per acquistarlo.

L’attenzione che Motorola pone nell’estetica dei propri smartphone, contraddistinti da una cover posteriore davvero più unica che rara, anche grazie alla collaborazione con Pantone, la ritroviamo anche nel comparto fotografico. Considerando la fascia di prezzo inferiore ai 200 euro, nella parte posteriore si possono trovare due sensori differenti: un principale da 50 megapixel ed un secondario ultragrandangolare da 8 megapixel, capaci comunque di restituire una resa più che bilanciata ed abbordabile. Il sistema operativo è Android 14, privato praticamente da qualsivoglia personalizzazione software.