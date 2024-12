Con l’arrivo del periodo natalizio, tutti i provider telefonici italiani stanno ovviamente aggiornando i loro cataloghi di promozioni per poter competere all’interno di un mercato sempre più ricco di possibilità all’interno del quale è ovviamente difficile fare una scelta facile, di conseguenza offrire tutto il meglio che si possa desiderare e indispensabile ai provider per essere competitivi o meglio la prima scelta dei clienti.

Tra i vari provider presenti in Italia, uno molto famoso e senza dubbio 1Mobile, l’operatore rosso da ormai tanti anni offre promozioni decisamente convenienti farcite con tantissimi giga e recentemente ha anche deciso di attivare la connettività 5G per offrire ai propri clienti il massimo della velocità attualmente disponibile, ecco dunque che con l’avvicinarsi del periodo natalizio ha deciso di lanciare due promo a tema natale decisamente competitive, scopiamo insieme di cosa si tratta.

Due super promo

La prima promozione di cui vi parliamo oggi garantisce all’utente 150 GB di traffico dati in 5G con 50 SMS e minuti limitati verso tutti a cinque euro per il primo mese e poi 6,99 € al mese a partire dal secondo, la seconda promozione invece offre 200 GB di traffico dati in 5G con 50 SMS e minuti limitati verso tutti ad un costo di cinque euro per il primo mese e 7,99 € a partire dal secondo mese.

L’elemento in comune alle due promozioni è rappresentato dal costo di attivazione completamente gratuito nel caso decidiate di effettuare la portabilità del vostro numero attuale, dunque se siete interessati tutto ciò che dovete fare è recarvi sul sito ufficiale di un mobile per poi procedere direttamente all’attivazione online tramite la pagina della promo che scegliete di utilizzare.

Ovviamente se siete interessati, vi suggeriamo di procedere dal momento che trattandosi di promozioni natalizie, probabilmente dopo Natale potrebbero essere rimosse in via definitiva dal sito Internet per non tornare più.