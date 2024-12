La sicurezza della propria abitazione o ufficio è un argomento che deve stare a cuore a tutti gli utenti, considerando il crescente problema legato a furti ed intrusioni indesiderate, ognuno di noi deve avere a disposizione un sistema di videocamere di videosorveglianza che gli permetta di dormire sonni tranquilli. Ajax è una delle migliori aziende sul mercato, proprio nel settore dei prodotti di videosorveglianza, tra cui allarmi di ultima generazione. Nelle ultime settimane abbiamo avuto l’occasione di testare una selezione dei suoi prodotti più interessanti, scopriamoli assieme nella nostra recensione completa.

I modelli su cui poter affidamento sono davvero molti, e tutti di alta qualità, ma noi abbiamo proporvi il set più completo che vi permetta di collegare le videocamere alla rete, di registrare 24 ore su 24, e coprire qualitativamente più aree possibili. Nello specifico vi parleremo di: Ajax NVR (un videoregistratore di rete, appunto per registrare continuamente i filmati), Ajax Hub 2 Plus (fondamentale per collegare le videocamere alla rete internet), Ajax BulletCam (telecamera di sicurezza cablata con IA), Ajax DomeCam Mini (telecamera di sicurezza con IA e rotazione a 360 gradi), Ajax JunctionBox (semplicemente una staffa per il montaggio della IP camera) e Ajax TurretCam (un’altra telecamera di sicurezza).

Ajax Hub 2 Plus

Ajax Hub 2 Plus è tecnicamente il pannello di controllo dell’allarme, ovvero quel componente che permette di collegare alla rete i vari accessori che si interfacciano con lo stesso, nel nostro caso le videocamere di sorveglianza. Questi dispone di 4 canali di comunicazione: WiFi difetto alla rete di casa, collegamento fisico con cavo ethernet di ultima generazione, due slot per SIM con velocità massima LTE (compatibile anche con 3G e 2G). In questo modo l’utente si ritrova a poter collegare il device a due provider differenti, mantenendo eventualmente i servizi SIM come backup, nell’eventualità che la connessione internet dovesse mancare (il passaggio tra un servizio all’altro avviene davvero in pochi secondi, con interruzioni minime).

Il collegamento alle componenti avviene tramite protocollo Jeweller (fino a 2000 metri di distanza con comunicazione bidirezionale ed invio dei segnali di allarme in soli 0,15 secondi) o protocollo Wings (fino a 1700 metri di distanza anche con segnale instabile, la visione dell’istantanea avviene entro 9 secondi dalla rilevazione del movimento). Il prodotto supporta 64 scenari, per ridurre al minimo l’impatto umano, con attivazione automatica di accessori di vario genere, ad esempio luci di emergenza durante l’incendio, chiusura dell’acqua in caso di perdite, scollegare l’alimentazione elettrica e simili. Può controllare fino a 200 dispositivi, con 25 aree di sicurezza, 200 utenti e 35 chilometri quadrati di copertira (con 5 ReX). E’ inoltre resistente ai tentativi di sabotaggio, con allarme anti-manomissione, invio della notifica di scollegamento entro 60 secondi, ed include una batteria di backup fino a 15 ore (nell’eventualità di un scollegamento della rete).

Al suo interno troviamo il sistema operativo OS Malevich, in tempo reale, sviluppato interamente da Ajax Sytems, immune a virus e attacchi cibernetici. Gli aggiornamenti software vengono ricevuti via etere in modo completamente automatico, la sua velocità è 4,5 volte superiore al modello precedente e con 8 volte un maggior quantitativo di memoria. Ovviamente può essere controllato tramite applicazione, compatibile con iOS, Windows, MacOS e Android. Il prodotto può essere acquistato a questo link ad un prezzo di listino di 617 euro.

Ajax NVR

NVR vuole essere la giusta unione tra le videocamere di sorveglianza ed i sistemi AJAX, con un tempo di risposta di davvero elevato, ed accesso istantaneo ai video, a prescindere da dove vi troviate. Un prodotto compatibile con praticamente tutte le telecamere IP, e dotato di protezione contro intrusioni e automazione. Il design è minimale, senza ventilazione e con alimentatore integrato (presente un indicatore LED sulla superficie), al suo interno viene inserito un SSD (disco rigido) sul quale verranno salvate tutte le informazioni. L’installazione è davvero semplificata, basta collegarlo alla rete e poi seguire la procedura mostrata a schermo, con possibilità di monitorare in tempo reale tutte le informazioni di stato.

Il prodotto permette di integrare tutti i dati visivi all’interno di un’unica interfaccia (chiamata scheda Videowall), per una visione completa di tutti gli accessori collegati, oltre alla possibilità di effettuare una rapida ricerca dei file o filmati richiesti. Gli utenti possono filtrare le ricerche in base al movimento o allo scenario, ma anche calendario, esportando il tutto con un rapido click. Ad occuparsi del trasferimento e criptaggio dei dati ci pensa Ajax JetSparrow, una tecnologia di trasmissione video proprietaria, per una sicurezza ad alto livello, ed una maggiore fluidità nella navigazione. Il registratore di rete, Ajax NVR, è disponibile sul mercato in due varianti, da 8 o 16 canali, direttamente al seguente link.

Ajax JunctionBox

Ajax JunctionBox è un accessorio fondamentale per il montaggio delle telecamere IP, trattasi di una scatola di montaggio impermeabile, che può essere montata direttamente su pareti, colonne o soffiti in cemento (sia indoor che outdoor), realizzata interamente in alluminio IP66, e pensata per proteggere i cavi. Al suo interno troviamo un pressacavo PG21 (che protegge il cavo dai danni), un anello di tenuta a due cavi (così da collegare i cavi impermeabilizzandoli) e un terminale di messa a terra (per la protezione contro i cortocircuiti). Il prodotto è disponibile sul sito ufficiale Ajax ad un listino di 43 euro.

Ajax BulletCam

Una telecamera IP di sorveglianza a visuale fissa, questa è Ajax BulletCam, sfrutta l’intelligenza artificiale per il riconoscimento di persone, animali o auto, offrendo accesso e autenticazione sicura senza l’utilizzo di password. Le notifiche vengono inviate istantaneamente ai dispositivi collegati, con visione notturna fino a 35 metri, grazie ai sensori IR integrato attorno all’obiettivo. Questi è un sensore CMOS da 5 megapixel o da 8 megapixel (la nostra versione), risoluzione rispettivamente a 2880 x 1620 e 3840 x 2160 pixel (lenti da 2,8mm o 4mm), con custodia in metallo IP65 (protezione contro gli agenti atmosferici), uno slot per la microSD (per la salvare i dati localmente fino a 256GB), microfono codec G722 per la conversazione bidirezionale ed un accelerometro integrato, che segnala all’utente eventuali tentativi di smontaggio o urti.

La lente permette di raggiungere un angolo di ripresa massimo di 85 gradi, con supporto al True WDR per una maggiore illuminazione della ripresa, soprattutto in caso di penombra. In termini di funzionalità integra tutto ciò che ci saremmo aspettati, tra cui zone di privacy, rilevamento di movimento e simili. La BulletCam, non integra una batteria, di conseguenza deve essere collegata fisicamente all’alimentazione elettrica. Le sue dimensioni sono di 198 x 76 x 76 millimetri, con peso di 550 grammi. Nel caso in cui foste interessati all’acquisto, vi segnaliamo il sito ufficiale, ed il prezzo di listino di 299 euro.

Ajax TurretCam

L’Ajax TurretCam integra esattamente le medesime funzionalità software della telecamera appena descritta, per questo motivo non le ripeteremo, anche in termini di intelligenza artificiale integrata. All’atto dell’acquisto gli utenti possono scegliere se optare per la variante da 5 o da 8 megapixel, nel nostro caso è un sensore CMOS da 8 megapixel, con risoluzione a 3840 x 2160 pixel e lente da 4 millimetri. Sulla superficie trova posto uno slot per la microSD (compatibile fino a 256GB) e l’accelerometro che segnala smontaggio o urto.

Può essere facilmente utilizzata anche all’esterno, data la presenza di una custodia in metallo di alta qualità, con certificazione IP65, il microfono Codec G722 permette di gestire senza problemi l’audio bidirezionale, con i sensori IR per l’illuminazione fino a 35 metri di distanza, o meglio la visione notturna in bianco/nero, data l’assenza di LED che illuminano la scena. L’installazione è semplicissima, dopo averla montata, ricordiamo che deve essere collegata all’alimentazione, essendo sprovvista di una batteria integrata, basterà inquadrare il codice QR e seguire la procedura guidata su smartphone Android o iOS.

La differenza fondamentale rispetto al modello precedente è chiaramente la possibilità di ruotare l’inquadratura da remoto, la risoluzione massima è di 3840 x 2160 pixel, con fotogrammi fino a 20fps e angolo di visione tra 75 e 85 gradi. Se interessati a qualche dettaglio tecnico, le sue dimensioni sono di 103 x 98 x 98 millimetri, con peso di 496 grammi, disponibile eventualmente in due colorazioni (nero e bianco). La variante da noi testata ha un costo di 299 euro, e può essere acquistata qui.

Ajax DomeCam Mini

L’Ajax DomeCam Mini è pensata per essere appesa direttamente a muro, si tratta di una telecamera di videosorveglianza che presenta tutte le caratteristiche software e di funzionalità di cui vi abbiamo già parlato in precedenza. E’ disponibile sul mercato in quattro varianti, con ottica da 5 o 8 megapixel e da 2,4 o 4 millimetri, nel nostro caso abbiamo avuto in prova la variante da 8 megapixel e 4 millimetri, con risoluzione in 4K a 20fps e angolo di visione fino a 85 gradi. Non dispone di una batteria, deve essere collegata alla presa di corrente, sfrutta protocollo video JetSparrow, con supporto a Ajax NVR ed eventualmente inserimento di microSD fino a 256GB. La gamma dinamica True WDR permette di rendere i colori più accesi, i sensori IR di godere di un’ottima visione notturna fino a 15 metri, con supporto a rilevamento del movimento e intelligenza artificiale per capire se sono umani, animali o veicoli. Il microfono è bidirezionale, mentre le sue dimensioni sono di 113 x 60 millimetri e peso di 360 grammi (certificazione IP65).

1 su 17

Tutti i prodotti di cui vi abbiamo parlato nel corso della nostra recensione sono facilmente controllabili dall’applicazione mobile, di cui avete visto qua e là qualche screenshot, dotata di una interfaccia estremamente funzionale e semplificata, nonché praticamente adatta a tutti, anche ai più inesperti. Come vi abbiamo già accennato, è perfettamente compatibile con Android e iOS, indipendentemente dal sistema operativo di riferimento potrete godere di ogni singola funzione, senza differenze da segnalare. La DomeCam Mini, nella variante da noi testata, è disponibile a 299 euro sul sito ufficiale.

Conclusioni

Ajax è come al solito una certezza, il set di videosorveglianza di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione è sicuramente completo e funzionale, adatto ad ogni tipologia di ambiente o di abitazione, garantendo sempre sicurezza ai massimi livelli, ma soprattutto semplicità di utilizzo. Sono prodotti quasi plug&play, richiedono poca conoscenza del settore, sono estremamente facili da installare e da gestire, con tempi di risposta elevati (molto importante per la tipologia del prodotto), e capacità di portare la sicurezza degli ambienti su un altro livello. I prezzi potrebbero apparire come leggermente elevati, ma la qualità si paga, e Ajax di qualità ne ha davvero da vendere.