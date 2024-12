Meta ha deciso di ritirare ufficialmente il supporto di WhatsApp per alcuni smartphone Android datati. Tale decisione ha segnato un altro passo verso il declino della tecnologia obsoleta. I dispositivi interessati, prodotti tra il 2012 e il 2013 da marchi come LG, Motorola e Samsung, condividono una limitazione fondamentale. Quest’ultimi non possono essere aggiornati ad Android 5.0 o versioni successive. Si tratta del requisito minimo per continuare a far funzionare l’app di messaggistica. Per gli utenti di iPhone, la stessa sorte toccherà ad alcuni modelli da maggio 2025.

WhatsApp smette di funzionare

Tale scelta non è casuale. Abbandonare il supporto per hardware e software obsoleti permette a WhatsApp di concentrare risorse sullo sviluppo di nuove funzionalità. Migliorando sicurezza ed efficienza. Gli smartphone più datati, per quanto possano sembrare funzionanti, nascondono diverse insidie. La mancanza di aggiornamenti software non riguarda solo le applicazioni. I sistemi operativi vecchi diventano facili bersagli per hacker e malware. Ciò rende i dati personali vulnerabili. Inoltre, le prestazioni di tali dispositivi non sono più adeguate. Ciò perché non possono più supportare le esigenze odierne.

Per chi desidera continuare ad utilizzare WhatsApp, la soluzione più logica è di passare ad un nuovo smartphone. Sul mercato sono disponibili modelli con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Quest’ultimi non solo garantiscono la compatibilità con le ultime versioni dell’app, ma offrono anche un’esperienza d’uso più fluida. Oltre che una maggiore sicurezza. Per i più nostalgici o per chi si trova temporaneamente impossibilitato a cambiare dispositivo, rimane la possibilità di utilizzare WhatsApp Web dal browser mobile.

Tale opzione però presenta limiti evidenti in termini di praticità e velocità. Inoltre, non garantire la stessa sicurezza di un’applicazione. La transizione verso smartphone più moderni potrebbe sembrare una scomodità. Suddetta scelta però rappresenta anche un’occasione per rinnovarsi e adattarsi a un panorama tecnologico in costante evoluzione. WhatsApp fa parte di tale avanzamento, con le sue funzioni avanzate offerte ai dispositivi di ultima generazione.