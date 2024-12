Siamo ormai arrivati alle festività natalizie e il colosso dello streaming DAZN ha deciso di proporre anch’esso qualcosa per celebrare questo evento. A partire dalla giornata di ieri 23 dicembre 2024, in particolare, l’azienda ha deciso di proporre uno dei suoi piani in abbonamento, ovvero quello standard, ad un prezzo davvero eccezionale per la durata di sei mesi. Si tratta di un’ottima occasione per tutti coloro che vogliono attivare uno di questi piani di DAZN. Vediamo qui di seguito i dettagli.

DAZN, per le festività natalizie ritorna il piano standard ad un prezzo scontato

Anche il colosso dello streaming DAZN ha deciso di proporre qualcosa ai suoi nuovi clienti per queste festività natalizie. Come già accennato in apertura, infatti, a partire dalla giornata del 23 dicembre 2024, l’azienda ha deciso di riproporre uno dei suoi piani in abbonamento ad un prezzo estremamente conveniente. In particolare, tutti i nuovi clienti che attiveranno il piano standard potranno scegliere tra due versioni.

Per quanto riguarda la versione con pagamento mensile, gli utenti potranno attivare il piano standard ad un prezzo scontato pari a 24,90 euro al mese per i primi sei mesi. Gli utenti potranno anche scegliere di attivare il piano DAZN standard con pagamento annuale. In questo caso, gli utenti lo potranno attivare ad un prezzo ancora più conveniente pari a soli 19,99 euro al mese sempre per i primi sei mesi.

In sostanza, si andrebbe a risparmiare un’ottima somma. Solitamente, infatti, il costo per il piano standard a DAZN con pagamento mensile ha un costo di 44,99 euro al mese. Il piano standard con pagamento annuale, invece, ha solitamente un costo di 34,99 euro al mese. Gli utenti potranno usufruire di uno sconto anche scegliendo il piano in versione standard con pagamento anticipato in un’unica soluzione. In questo caso, infatti, gli utenti dovranno pagare un costo di soli 259 euro, anziché 359 euro.