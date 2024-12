Ecco l’arrivo del periodo natalizio tutti i provider telefonici si stanno impegnando ad aggiornare i proprietari di offerte per risultare più competitivi sul mercato e riuscire ovviamente a conquistare una platea di clienti più ampia rispetto alla concorrenza, si tratta ovviamente di un contesto molto positivo per i clienti, che dunque si ritrovano a poter scegliere tra tantissime offerte in arrivo nel mercato della telefonia.

Tra questi operatori, ovviamente è presente anche Kena Mobile, il provider in questione è molto conosciuto nella nostra penisola dal momento che da ormai tanti anni offre promozioni decisamente competitive con prezzi altrettanto accattivanti, con l’arrivo del Natale non ha perso occasione per proporre la propria soluzione decisamente interessante che può essere la scelta migliore per tantissimi utenti, vediamo insieme che cosa offre.

Un prezzo davvero super

La promozione in questione dedicata al Natale garantisce a chi decide di attivarla a soli 4,99 € al mese ben 100 GB di traffico dati in 4G con minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 SMS verso tutti, come se non bastasse il primo rinnovo sarà completamente gratuito e il prezzo di attivazione e consegna della Sim sarà pari a zero, l’unico dettaglio a cui dovete prestare attenzione è che la promo è rivolta a coloro che effettuano la portabilità del numero, dunque prima di attivarla dovrete assicurarvi di provenire da un operatore supportato e nominato nell’elenco ufficiale presente nella pagina della promozione.

Nel caso foste interessati, dunque tutto ciò che dovete fare recarvi sul sito ufficiale di Kena per poi procedere all’attivazione online, vi passeranno pochi semplici passi per poter attivare immediatamente la promo effettuando la portabilità e poi attendere l’arrivo della Sim direttamente a casa vostra, attenzione, però, poiché la promozione scadrà esattamente tra 11 giorni e probabilmente non verrà rinnovata per molto tempo, dunque, se cercate una promo al costo decisamente basso, questa è quella che fa per voi.