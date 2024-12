Uno dei prezzi più bassi dell’anno è direttamente applicato sulla Tapo C200, una telecamera WiFi da interno, piccolo prodotto che su Amazon costa solamente 19 euro, diventando uno dei più economici in assoluto, mantenendo quasi inalterate le prestazioni cui comunque gli utenti possono effettivamente raggiungere.

Realizzata interamente in plastica di colorazione bianca, con finitura opaca su tutta la superficie, a cui si aggiunge l’inserto nero nella parte centrale (mix tra lucido ed opaco), il prodotto ha dimensioni relativamente ridotte, può facilmente essere posizionato ovunque vogliate, anche sfruttando l’aggancio a vite presente nella parte inferiore dello stesso. Una delle sue caratteristiche principali è la possibilità di ruotare l’inquadratura a 360 gradi, così da poter gestire liberamente la visuale, senza pensieri anche da mobile, tramite l’app dedicata.

Telecamera da interno a soli 19 euro: offertissima Amazon

La sicurezza della vostra abitazione non deve mai essere trascurata, per questo motivo può tornare sicuramente utile una telecamera da interno, anche se economica. Il modello di cui vi parliamo sarebbe in vendita ad un listino di 39 euro. La spesa di base sarebbe già molto bassa, ma allo stesso tempo possiamo approfittare di una ulteriore riduzione del 50%, cosicché il consumatore possa arrivare a spendere solamente 19,99 euro per il suo acquisto definitivo. Ordinatela al seguente link.

Il prodotto può essere utilizzato con qualsiasi sistema operativo, da notare infatti essere presente l’applicazione mobile sia per Android che iOS (oltre che essere accessibile tramite una pagina web), presenta audio bidirezionale a due vie, un allarme acustico e luminoso, registrazione in loop (grazie alla possibilità di inserire una microSD massimo da 128GB) e piena compatibilità con Amazon Alexa (è possibile vedere in streaming la ripresa sui dispositivi con schermo). Tutto questo con una spesa davvero irrisoria.