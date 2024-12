Se con l’arrivo delle festività natalizie State valutando di aggiornare la promozione presente sul vostro smartphone, sicuramente un provider da prendere in considerazione è rappresentato da ho mobile, quest’ultimo infatti da tantissimi anni rappresenta una validissima opzione grazie al suo catalogo di offerte ricco di promozioni competitive e caratterizzate da tantissimi giga ad un prezzo decisamente accessibile.

Ovviamente il provider in questione non perde occasione per aggiornare il proprio catalogo di offerte con nuove opzioni. Pensate per soddisfare le esigenze di clienti in base al mercato del momento, il periodo natalizio rappresenta una di queste occasioni e infatti l’operatore ha deciso di inserire delle nuove promozioni sul proprio sito ufficiale davvero convenienti, scopriamo insieme che cosa offrono.

Tante promozioni

Sul sito ufficiale del provider viola sono disponibili tre promozioni di cui la prima a 6,99 € al mese offre 150 GB di traffico dati in 4G con minuti ed SMS limitati, la seconda invece a 8,99 € al mese offre 200 giga di traffico dati in 4G con minuti ed SMS illimitati mentre la terza nonché la più ricca offre ugualmente 200 giga di traffico dati con minuti ed SMS illimitati ma la connettività disponibile sarà in 5G e il prezzo ammonta a 9,99 € mensili.

Le promozioni in questione dunque sono pensate per accontentare diverse fasce di utenza e avranno tutte e tre un costo di attivazione pari a 2,99 € ma solo per coloro che effettuano la portabilità da alcuni operatori virtuali specifici, altrimenti il costo salirà a 29,90 €, dunque prima di procedere all’attivazione assicuratevi di avere come operatore di provenienza uno di quelli presenti nella lista citata dal provider, per il resto tutto ciò che dovete fare è recarvi sulla scheda della promozione ed effettuare l’attivazione online, i passi da seguire sono semplici e sono citati all’interno del sito ufficiale nella pagina dedicata alla promo che scegliete di attivare.