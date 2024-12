Un prezzo così basso era da tanto tempo che non lo vedevamo, in questi giorni su Amazon è disponibile uno sconto molto interessante che va a coinvolgere il monitor da gaming di Samsung, stiamo parlando di Samsung Odyssey G3, precisamente la versione S24DG302, con diagonale da 24 pollici, che può raggiungere una risoluzione massima in FullHD a 1920 x 1080 pixel.

I suoi punti di forza sono indubbiamente molteplici e spaziano sotto vari aspetti e punti di vista, come ad esempio il tempo di risposta di solo 1 millisecondo, ma anche un refresh rate che può raggiungere i 180Hz, per una maggiore fluidità e facilità di utilizzo. Il supporto alle tecnologie più recenti è davvero notevole, se considerate che a tutti gli effetti è possibile affidarsi ad AMD FreeSync, oltre alle varie modalità che permettono di ridurre il flicker e l’esposizione alla luce blu.

Scoprite subito i nuovi codici sconto Amazon gratis, oltre ai prezzi più bassi del momento, iscrivendovi al canale Telegram ufficiale dedicato ad Amazon.

Monitor Samsung da gaming in promozione Amazon

Il Samsung Gaming Odyssey G3 è la variante più economica di tutta la serie dei monitor dell’azienda sudcoreana, infatti viene commercializzato ad un prezzo di listino di circa 199 euro, con riduzione automatica da parte di Amazon fino a scendere al valore finale di soli 119,90 euro (il prezzo mediano nell’ultimo periodo era stato di 143 euro). L’ordine può essere completato premendo qui.

Le dimensioni del prodotto non sono eccessive, precisamente raggiunge 49 x 54 x 9 centimetri di spessore (circa), mentre la profondità complessiva, considerando anche la base di appoggio (o stand) è di 25 centimetri. Una volta inserito, non potrà essere regolato in altezza, ma eventualmente sarà possibile effettuare il tilt, con rotazione direttamente sull’asse orizzontale (anche se di poco). Molto buona la connettività fisica, con HDMI e DisplayPort nella parte posteriore a rendere l’esperienza molto più versatile.