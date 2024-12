Se si desidera un piano telefonico conveniente, completo e privo di sorprese, Very Mobile ha la soluzione perfetta. La sua offerta include 150 GB di internet. Insieme a minuti ed SMS illimitati. Inoltre, per rendere il tutto ancora più invitante, sono disponibili due mesi omaggio. Il tutto al costo di soli 5,99€ mensili. Si tratta di un pacchetto ideale per chi cerca una connessione affidabile, supporto per il 5G e un servizio privo di vincoli contrattuali.

Very Mobile offre una promo super competitiva

Con 150 GB a disposizione, è possibile navigare liberamente, guardare video in alta definizione, partecipare a chiamate online o gestire il lavoro da remoto. Il tutto senza preoccuparsi di superare i limiti. L’offerta Very è perfetta anche per chi viaggia spesso. Nei Paesi dell’Unione Europea sono disponibili 7,6 GB senza alcun costo aggiuntivo. La navigazione è supportata dalla rete 5G, che garantisce velocità elevate e prestazioni ottimali. Ovviamente è necessario avere un dispositivo compatibile e una copertura adeguata.

Very Mobile punta tutto sulla trasparenza. Come anticipato, non ci sono costi nascosti o servizi aggiuntivi inattesi. Se si termina il traffico dati disponibile, la navigazione si interrompe. È possibile rinnovare l’offerta in pochi istanti tramite l’app dedicata. La flessibilità è un altro elemento distintivo per tale promo. Nessun vincolo contrattuale ti lega all’offerta. Gli utenti possono cambiare operatore o tariffa mensile senza penali.

L’attivazione è semplice e rapida. Gli utenti possono scegliere tra una eSIM, attivabile direttamente online in pochi minuti, o una SIM fisica. Quest’ultima verrà spedita a casa. Una volta attivata la scheda, è possibile iniziare a utilizzare i servizi immediatamente. L’app Very Mobile consente di gestire tutto in modo intuitivo. Very Mobile garantisce un’esperienza di qualità a un prezzo competitivo. La rete affidabile, la semplicità di gestione e la convenienza dell’offerta rendono l’operatore una scelta ideale per chi cerca una soluzione pratica e senza compromessi.