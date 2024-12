Il Poco F6 è lo smartphone migliore del momento, almeno per quanto ne concerne la fascia inferiore ai 350 euro, un prodotto che raccoglie al proprio interno tutto il meglio che ogni utente ha sempre desiderato, mettendo a disposizione prestazioni da top di gamma.

Le sue dimensioni partono con l’essere perfettamente allineate con gli standard del 2024, raggiungendo per l’appunto 160,5 x 74,4 x 7,8 millimetri di spessore, ed un peso che complessivamente non va oltre i 179 grammi. E’ uno smartphone relativamente facile da maneggiare, con un display da 6,67 pollici di diagonale, ed anche con risoluzione 1220 x 2712 pixel, che raggiunge 446 ppi, appoggiandosi alla tecnologia AMOLED per avere colori di alto livello, estremamente precisi.

Amazon da sogno: arriva lo sconto su Poco F6

Tutti finalmente possono pensare di acquistare il Poco F6, trattasi di uno smartphone di fascia media che di base avrebbe un listino di 449 euro, cifra che Amazon ha deciso di abbassare di circa il 28%, per arrivare così a spendere in finale solamente 319 euro. Il prodotto viene spedito direttamente presso il vostro domicilio a titolo gratuito, con consegna in tempi ridottissimi e garanzia della durata di 2 anni. Lo potete ordinare al seguente link.

Osservando da vicino la confezione originale è possibile notare una piccola chicca, infatti al suo interno, oltre al ring holder, un extra che difficilmente abbiamo trovato altrove, si trova anche il caricatore da 90W (con cavo incluso), un qualcosa che al giorno d’oggi praticamente nessun altro mette a disposizione dell’utente. Il comparto fotografico rappresenta una soluzione che potremmo definire generalmente discreta, senza plus particolari, in quanto è composto nella parte posteriore da due sensori: un principale da 50 megapixel ed un secondario ultragrandangolare da 8 megapixel, mentre anteriormente da uno da 20 megapixel e apertura F2.2.