Google segna un passo avanti nell’intelligenza artificiale con un importante aggiornamento per l’app Gemini su iPhone. Il modello 2.0 Flash Experimental, da poco introdotto, rappresenta infatti il punto di forza dell’upgrade. In quanto promette una velocità di elaborazione doppia rispetto alla versione 1.5 Pro. Tale modello, però, resta ancora in una fase sperimentale e alcune funzionalità, come il caricamento di file, non sono ancora disponibili. Accanto a questa novità, gli utenti possono continuare a scegliere tra i modelli 1.5 Pro, adatto a compiti complessi. Oppure l’ 1.5 Flash, progettato per attività quotidiane.

Google e Gemini 2.0: nuove lingue e vantaggi per gli abbonati

Tra le innovazioni più attese, l’app include due nuove estensioni. Tra queste l’integrazione con Google Home, che consente di controllare i dispositivi smart direttamente tramite Gemini, e una connessione a GooglePhotos. Quest’ultima funzione, però, non è ancora pienamente accessibile a tutti. In ogni caso, per chi desidera sperimentare l’integrazione con GoogleHome, dovrà iscriversi al programma Public Preview. Tutto ciò segna così l’inizio di un’evoluzione che si completerà a gennaio 2025. Esattamente quando la versione definitiva del modello 2.0 Flash e la funzionalità Deep Research saranno disponibili per desktop e dispositivi mobili.

Un altro importante miglioramento riguarda l’espansione del supporto linguistico. A tal proposito sono state aggiunte 11 nuove lingue, portando a 21 quelle disponibili per la funzione Gemini Live. Un dettaglio che punta a rendere l’app più accessibile a livello mondiale. Gli abbonati potranno poi accedere alla versione “2.0 Experimental Advanced”. La quale è stata progettata per garantire prestazioni ancora più elevate rispetto alle altre opzioni disponibili.

L’interfaccia dell’app è stata migliorata ancor di più per migliorare l’esperienza d’uso complessiva. Nuovi suggerimenti di conversazione vengono mostrati sopra il campo di testo, facilitando l’utilizzo anche per chi non è abbonato. In più, una nuova sezione dedicata alle informazioni salvate, accessibile tramite il menu dell’account, semplifica la gestione dei dati. Gemini, quindi, si afferma come un sistema sempre più versatile. Assolutamente in grado di soddisfare sia le esigenze quotidiane sia i bisogni più complessi degli utenti iOS.