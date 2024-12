Google sta testando una nuova funzionalità per l’app Google Home chiamata “Aiutami a creare“. Questa funzione mira a semplificare la configurazione delle routine domestiche intelligenti. Utilizzando l’intelligenza artificiale, gli utenti possono creare automazioni personalizzate senza dover configurare manualmente ogni singolo passaggio. Il sistema suggerisce azioni in base ai dispositivi già collegati, offrendo una guida più semplice per creare routine intelligenti in pochi minuti.

Google: una nuova esperienza di automazione domestica

Con l’introduzione della funzione “Aiutami a creare”, l’app cerca di rendere l’automazione domestica più accessibile, anche a chi non ha esperienza con la smart home. La novità consente agli utenti di descrivere in modo semplice cosa desiderano fare, come ad esempio “Accendi tutte le luci quando torno a casa” o “Regola il termostato alle 18:00”. L’intelligenza artificiale analizza la richiesta e genera automaticamente la routine, che può poi essere personalizzata a seconda delle necessità. Questo approccio rende la configurazione meno laboriosa e più adatta a chi è alle prime armi con la tecnologia smart.

La funzionalità sfrutta Gemini, l’intelligenza artificiale sviluppata dall’azienda per gestire comandi e risposte in modo più naturale e intelligente. L’AI proprietaria di BigG si distingue per la capacità di comprendere meglio le richieste degli utenti e di rispondere in modo più preciso, imparando progressivamente dalle interazioni. Sebbene la funzione sia ancora in fase di test, i feedback iniziali degli utenti sono positivi, con molte persone che apprezzano la semplicità del processo di configurazione delle routine.

Attualmente, la funzione è in fase di Public Preview e disponibile solo per alcuni utenti negli Stati Uniti. Il colosso di Mountain View prevede di estendere la disponibilità della funzione nel prossimo futuro, raccogliendo dati e opinioni per ottimizzare l’esperienza. La compagnia ha dichiarato che l’implementazione finale potrebbe includere nuove opzioni per personalizzare ulteriormente le routine, rendendo l’app Google Home ancora più versatile e utile nella gestione della smart home.