Robot fa canestro da 24 metri: Toyota batte il record mondiale, VIDEO

Il mondo dello sport è ormai fuso in pieno con quello della tecnologia e lo dimostrano gli ultimi progressi portati a termine. Di certo nessuno avrebbe pensato alcuni anni fa che un giorno un robot sarebbe stato in grado di battere dei record legati al mondo della pallacanestro. Questo è quanto accaduto proprio durante gli ultimi giorni, con un robot sviluppato da Toyota che sarebbe stato in grado di battere un record mondiale.

Con un canestro realizzato dalla distanza di 24,55 metri, CUE6 è riuscito ad ottenere la corona. A certificare il tutto è stato il Guinness World Records, peraltro con un video ufficiale che potete vedere qui in basso.

Toyota e il suo robot “cestista”: fa canestro da 24 metri e batte il record

La storia di CUE6 inizia nel 2017, quando un gruppo di nove ingegneri della Toyota Engineering Society, senza esperienza specifica nella robotica o nell’intelligenza artificiale, decide di cimentarsi in una sfida ambiziosa. L’ispirazione arriva da un manga giapponese molto amato, Slam Dunk, e dalla celebre frase del protagonista: “Saranno sufficienti 20.000 tiri di allenamento?”. Da qui nasce l’idea di creare un robot in grado di apprendere e migliorare i propri tiri a canestro utilizzando l’intelligenza artificiale.

Dal 2018 a oggi, il robot è stato sottoposto a continui miglioramenti:

CUE1 : La prima versione riusciva a realizzare nove canestri su dieci, già un risultato sorprendente per l’epoca;

: La prima versione riusciva a realizzare nove canestri su dieci, già un risultato sorprendente per l’epoca; CUE3 : Nel 2019 stabilisce il record con 2.020 tiri liberi consecutivi , in una sessione durata oltre sei ore;

: Nel 2019 stabilisce il record con , in una sessione durata oltre sei ore; CUE4 e CUE5: Queste versioni introducono innovazioni come la capacità di palleggiare e persino di giocare in squadra, con un’apparizione speciale nella squadra Alvark Tokyo come guardia tiratrice.

L’attuale CUE6, presentato nel dicembre 2022, rappresenta il culmine di questa evoluzione. Equipaggiato con un’intelligenza artificiale avanzata, il robot è stato progettato per ottimizzare ogni movimento, calcolando con precisione millimetrica la distanza e l’angolo del tiro.

Tomohiro Nomi, leader del progetto, ha spiegato così il risultato:

“Abbiamo sviluppato uno stile di tiro che sfrutta al massimo la struttura del robot, con l’obiettivo di stupire il mondo con una prestazione senza precedenti.”

Nonostante l’impresa del CUE6, il record umano rimane imbattuto: nel 2022, Joshua Walker ha realizzato un canestro da 34,6 metri, una distanza ancora fuori portata per i robot.