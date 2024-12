Riuscire ad evitare una truffa che si nasconde in un messaggio o tramite e-mail, è diventato sempre più difficile. Le persone purtroppo si fidano di tutto quello che leggono e soprattutto quando i messaggi sono ben scritti, si finisce per cadere in una vera e propria trappola. Oggi però bisogna fare molta attenzione: c’è un inganno che sta circolando in rete e che usa il nome di Coca-Cola per andare a segno.

Come si può vedere in basso abbiamo incluso il messaggio per far capire agli utenti l’entità del problema. La truffa agisce con la solita tecnica del phishing. Fate quindi molta attenzione e in ogni modo evitate di cliccare sui link presenti nel testo delle mail che arrivano con questo tipo di architettura.

Truffa a nome di Coca-Cola: gli utenti ci cascano e perdono soldi

Abbiamo incluso il messaggio in questione proprio qui in basso per far capire agli utenti di cosa si tratta in maniera sensibile. Come si può vedere c’è il nome di Coca-Cola, che ovviamente non c’entra nulla con tutto ciò in quanto non esiste una promozione del genere in circolazione. L’obiettivo è solo quello di far credere alle persone di aver vinto un premio legato al celebre brand, ma non risulta nulla di reale in tutto questo.

Si vuole arrivare semplicemente a rubare le credenziali delle persone e all’occorrenza anche i dati delle carte di credito per svuotare i conti. Così facendo dunque tantissime persone ci sono cascate. Ecco il testo:

“Partecipa ai vinci premi natalizi con Coca-Cola.

Ciao [MAIL UTENTE VITTIMA]

Sei uno dei tre partecipanti che ha la possibilità di vincere i premi natalizi di Coca-Cola!

Oltre a te, altre due persone sono eleggibili per il pacchetto Coca-Cola:

1. Giovanni Terzi

2. NOME DELLA VITTIMA

3. Roberta Grande

Non perdere tempo e partecipa subito per garantirti la possibilità di vincere questo fantastico premio!

PARTECIPA ORA ›“.