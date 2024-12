Il pericolo che ogni giorno mette a repentaglio la sicurezza degli utenti che utilizzano Internet rappresentato dalle truffe online, questi attacchi vengono sfruttati dai truffatori per poter ottenere un bottino fatto di dati sensibili della vittima che verranno poi sfruttati a proprio vantaggio in una miriade di reati tra i quali risultano il furto d’identità o peggio ancora il furto direttamente dal conto corrente.

Ultimamente i truffatori per massimizzare le loro possibilità di successo hanno ingegnato nuovi metodi tra i quali risulta l’utilizzo di WhatsApp, la nota piattaforma di messaggistica infatti aumenta in modo importante le probabilità di successo dal momento che permette di raggiungere una platea di prede molto più ampia rispetto ai mezzi di comunicazione come SMS come mail, dunque negli ultimi settimane WhatsApp è stato tempestato di messaggi truffaldine che stanno arrivando a tutti gli utenti compresi quelli italiani, vediamo insieme qualche dettaglio in più per capire meglio di cosa si tratta e come difenderci.

Messaggi truffaldini

I messaggi incriminati sono sostanzialmente dei messaggi in arrivo da utenti sconosciuti che non sono presenti nella nostra rubrica e recitano una richiesta di tempo da parte di chi lo invia, in caso di risposta però arriveranno altri messaggi basati su ricatti o offerte di lavoro che servono a far abbassare la guardia alla vittima per portarla poi a dichiarare senza rendersene conto dati sensibili in merito alla sua persona con conseguenze decisamente gravi.

Generalmente si tratta di messaggi che arrivano da un numero che non condivide nessun gruppo con noi e la cui provenienza è legata ad un paese decisamente inaspettato, se doveste riscontrare tutti questi elementi, la cosa migliore da fare è bloccare immediatamente il numero che ti ha contattato e ovviamente non rispondere per evitare di ricevere ulteriori messaggi, avere occhio scettico e importante e soprattutto diffidate dai messaggi inaspettati in arrivo senza motivo.