Le Apple AirPods Pro 2 sono a tutti gli effetti le cuffiette true wireless più evolute e qualitative di Apple, un prodotto davvero completo e di livello nettamente superiore alla concorrenza sul mercato, sono auricolari bluetooth che si contraddistinguono prima di tutto per una riproduzione audio davvero più unica che rara, con bassi persistenti e presenti (ma mai invadenti), affiancati da un suono complessivamente nitido e piacevole.

Con la classica colorazione bianca, le cuffiette sono perfette per essere equipaggiate con tutti gli altri prodotti dell’azienda americana, la versione che potete trovare attualmente in commercio prevede la presenza di una porta USB-C nella parte inferiore, un piccolo upgrade rispetto alla versione con porta lighting, che invece era in vendita fino a qualche anno fa, senza però presentare differenze tecniche o prestazionali.

Apple AirPods Pro 2: prezzo da non perdere su Amazon

E’ finalmente possibile pensare di acquistare le più quotate cuffiette di Apple ad uno dei prezzi più bassi che si siano mai visti, infatti il listino di 279 euro previsto originariamente per l’acquisto delle suddette, risulta essere ridotto del 30%, così da poter arrivare a spendere solamente 199 euro, con la solita garanzia della durata complessiva di 2 anni. Le trovate qui.

Come era facilmente immaginabile, le cuffiette possono essere utilizzate in via esclusiva con i prodotti dell’azienda americana, di conseguenza non possono essere sfruttate, almeno nel pieno delle loro funzionalità, con i vari OS come Windows o Android, parlando di mobile. Sono acquistabili nell’unica colorazione disponibile, quella bianca, il collegamento avviene tramite bluetooth, ed ovviamente integrano anche cancellazione attiva del rumore, comunemente conosciuta come ANC, per riuscire, entro i limiti del possibile, l’utente dall’intero ambiente circostante, approfittando in tal modo di un isolamento più unico che raro (per la tipologia di prodotto).