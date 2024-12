Truffa phishing a Natale deruba gli utenti: ecco il messaggio

Dopo tutte le volte che le persone si sono ritrovate a fronteggiare una truffa, sembra che i vari insegnamenti siano bastati. In realtà c’è ancora qualcuno che purtroppo casca negli inganni, esattamente come quello che sta girando in queste ore in chat. Anche nelle caselle di posta elettronica sono stati segnalati dei messaggi ambigui che avrebbero portato addirittura via dati personali e credito dei conti correnti. Fate molta attenzione e date uno sguardo a tutto quello che c’è da tenere d’occhio quotidianamente.

Truffa in corso per gli utenti: ecco le due e-mail che stanno girando in queste ore

Tenere sotto controllo la propria casella di posta elettronica è fondamentale visto che stanno girando dei messaggi molto ambigui. Si tratta di truffe, tentativi di inganno che potrebbero tirare via soldi dai conti correnti degli utenti in ogni momento.

“Ti scrivo con una proposta per incontrarci e fare l’amore.

Cosa ne dici di una simile offerta da una bella ragazza.

Quando un amico ti ha mostrato una foto, mi sono immaginato in ginocchio a chiederti di stare con me.

Sei mai stato amato da una ragazza con una figura soda e labbra carnose?

Ti hanno fatto un regalo bellissimo? E posso farcela, credimi!

Scrivimi, ti aspetto nel mio profilo: Lovery-Stacie45

Con affetto, Stacie“.

In realtà diversi utenti hanno segnalato anche l’arrivo di un messaggio che parlerebbe di monete virtuali e investimenti molto redditizi. Ovviamente non c’è nulla di vero anche in questa situazione ma per fornire un esempio abbiamo anche in questo caso deciso di incollare il testo:

“Good day,

Let’s discuss the interest rate if you have a viable project or a company that requires funding.

My client is interested to invest based on a good Annual Return on Investment (AROI)

Get back to me so I can give you more details.

Regards,

Mr Suhail“.