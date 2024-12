Occasione per spendere relativamente poco sull’acquisto di Lenovo Tab Plus, un tablet di fascia media che vuole avvicinare più utenti possibili al suo acquisto, proprio promettendo performance e prestazioni che vanno oltre le più rosee aspettative. La promozione disponibile su Amazon è una delle migliori in circolazione.

Prima di parlare di prezzi, cerchiamo di capire in modo approfondito tutte le specifiche tecniche del prodotto stesso, che risulta essere caratterizzato da un ampio display da 11,5 pollici, che raggiunge a sua volta una risoluzione di 2K, per dettagli e nitidezza nettamente superiori al normale. Le dimensioni sono abbastanza grandi e superiori ad altri modelli in commercio, fermo restando che le prestazioni sono comunque più che abbordabili, data la presenza di un processore MediaTek Helio G99, con alle spalle 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Lenovo Tab Plus: arriva lo sconto su Amazon

Il Lenovo Tab Plus si vuole differenziare dalla massa con un prezzo che complessivamente risulta essere decisamente più basso delle dirette concorrenti, infatti il suo listino di 299 euro viene ridotto da Amazon di circa 20 euro, per una spesa da sostenere per l’acquisto, a questo link, corrispondente all’incirca ad un esborso finale di soli 279 euro.

Il sistema operativo di base è Android 13, anche se sono disponibili numerosi aggiornamenti software che lo avvicinano sempre più alle varianti più recenti dell’OS di Google. Il prodotto è disponibile nella sola colorazione Luna Grey, con una back cover realizzata in plastica di colorazione grigia, con finitura metallica opaca che non trattiene per nulla le impronte. Dimensionalmente il prodotto risulta essere sufficientemente bilanciato, con spessore di soli 6,9 millimetri e peso di 615 grammi, per facilitare il trasporto e la portabilità a livelli estremi.