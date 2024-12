La Subaru si prepara a rinnovare il look della sua Outback, abbandonando la solita formula della station wagon rialzata per puntare su un design più vicino a quello di un SUV. La nuova versione del modello, il cui lancio è previsto per il 2025, rappresenterà un cambiamento significativo, a confermarlo sono le foto pubblicate da CarScoops.

Le vendite della Outback in Europa e negli USA sono “poli opposti”

Negli Stati Uniti, dove la Outback è uno dei modelli più venduti del marchio nipponico, questo restyling punta ad aumentarne il successo. Al contrario, in Europa, il SUV non ha mai registrato grandi numeri. Dunque, il cambio di look ha l’obiettivo di rilanciare il SUV grazie a delle forme un po’ più possenti.

Design più massiccio

La carrozzeria della Outback 2025 assumerà proporzioni più imponenti, con un aspetto più muscoloso e un’altezza maggiore rispetto al modello attuale. Tra gli elementi distintivi troviamo i passaruota squadrati, un frontale verticale, una grande griglia rettangolare affiancata da sottili fari a LED che fungono da luci diurne. Il nuovo design include anche un tetto piatto con robusti mancorrenti laterali e un posteriore dal taglio più netto. Quest’ultimo dettaglio potrebbe offrire una maggiore capienza del vano di carico. Nonostante non siano state divulgate immagini degli interni, molto probabilmente la plancia sarà composta da un doppio display: uno per la strumentazione e l’altro, touch, per il sistema multimediale.

Anche se l’alimentazione è ibrida non si abbandona la via del 4X4

Dal punto di vista tecnico, la settima generazione della Outback dovrebbe mantenere il powertrain full hybrid già presente nell’attuale modello. Questo sistema combina un motore boxer da 2,5 litri con due motori elettrici, un cambio CVT e la trazione integrale meccanica Symmetrical AWD. Sperando un giorno di poterla toccare e testare direttamente qui su TecnoAndroid, per ora la possiamo solamente descrivere ed ammirare in foto.